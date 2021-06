Monza, Cimitero: al via la riqualificazione del campo dedicato ai bambini. Vetrate artistiche e farfalle in segno di speranza

Sarà Laura Ferrario, artista monzese, ad occuparsi della riqualificazione delle aree verdi perimetrali del campo 8 del Cimitero urbano, dedicato alla sepoltura dei bambini.

Il progetto prevede l’inserimento di un’installazione artistica realizzata con vetrate eseguite secondo la tecnica tradizionale della legatura a piombo, elementi di arredo urbano e siepi fiorite. Sfruttando la formazione e l’esperienza nel campo del vetro dell’artista, si utilizzeranno il colore e la luce evocando l’atmosfera delle antiche cattedrali e richiamando simbologie di speranza.

IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di 14 vetrate artistiche secondo la tecnica tradizionale della legatura a piombo, con vetri soffiati di vario tipo. Queste poi necessiteranno di una vetrocamera di protezione per evitare l’esposizione agli agenti atmosferici dei materiali, in particolare del piombo che sottoposto a processi di ossidazione può subire fenomeni di rottura che comprometterebbero l’intera vetrata.

Le vetrate e la vetrocamera di protezione saranno inserite in un telaio di contenimento che verrà fissato al suolo attraverso dei plinti in calcestruzzo opportunamente dimensionati per assicurare la stabilità dell’opera, lavorazioni che verranno successivamente affidate con apposito provvedimento a seguito della esatta individuazione dei dettagli progettuali delle fondazioni.

Saranno poi realizzate e posate 120 farfalle in 3 misure diverse in lastra di ottone sagomata, piegata e incisa con nomi e date, filettata e retrosaldata per fissaggio al monolite di marmo.

Il costo previsto per la realizzazione dell’opera d’arte, delle opere a verde di pavimentazione e arredo, è di circa 50mila euro.