Monza e Brianza cosa fare questo weekend? Ecco gli eventi scelti per Voi!

Weekend ricchissimo di eventi con l’inizio di molte kermesse estive sparse per il territorio brianzolo. Da non perdere a Monza la Cena in Bianco che quest’anno avrà luogo, sabato 26 giugno, in piazza Duomo e l’ultimo appuntamento di Monza Visionaria, in programma giovedì 24 giugno, che vedrà l’esibizione di quattro pianisti per una mini maratona musicale nel cuore della città piazza Roma.

Per i buongustai diverse le iniziative culinarie tra cui scegliere: a Seregno “Cacio & Pepe VS Carbonara Festival” con specialità della cucina romana, a Mezzago “Mezzaghiotto” con birra artigianale, street food, a Ceriano Beer Fun Fest con birra e buona cucina. Non mancheranno incontri culturali e mostre. Ecco la nostra selezione di eventi scelti per voi!

CENA IN BIANCO

[Monza]

Torna il tanto atteso appuntamento monzese con la Cena in Bianco: la sesta edizione si terrò sabato 26 giugno in piazza Duomo. Una grande festa in cui si cenerà tutti insieme all’aperto…sotto un cielo di stelle! Una serata magica, suggestiva e coinvolgente in un luogo unico e speciale, dove tutto dovrà essere “total white”.

CACIO & PEPE VS CARBONARA FESTIVAL

[Seregno]

Un weekend imperdibile di gusto e divertimento: dal 24 al 27 giugno in programma in Piazza Risorgimento “Cacio & Pepe VS Carbonara Festival“, con tante specialità regionali della tradizionale cucina romana, accompagnate da birre artigianali e vini selezionati.

ARCORESTATE

[Arcore]

Al via questo fine settimana ArcorEstate 2021, la rassegna degli eventi estivi gratuiti nel Parco di Villa Borromeo d’Adda. La musica e il divertimento saranno gli ingredienti di un ricco calendario con spettacoli di cabaret, teatro dialettale, danza, giochi urbani alla scoperta di Arcore.

VIMERCATE FESTIVAL

[Vimercate]

In partenza questa sera, giovedì 24 giugno la quinta edizione del Vimercate Festival che si chiuderà il 18 luglio. Previsti 28 spettacoli con doppio appuntamento all’aperto quasi ogni sera, nelle corti di Palazzo Trotti e Villa Sottocasa. Si spazia dal teatro di prosa, alle novità contemporanee, alla musica classica e moderna.

MEZZAGHIOTTO

[Mezzago]

Un fine settimana con birra artigianale, street food, musica, eventi sportivi ed intrattenimento per grandi e piccini. Tutto questo in programma da venerdì 25 a domenica 27 giugno con MezzaGhiotto, la prima edizione della Festa d’Estate organizzata dall’amministrazione comunale di Mezzago.

NOVA ESTATE INSIEME

[Nova Milanese]

Sta per prendere il via un ricco cartellone di eventi per vivere l’estate in città all’insegna della cultura con “Nova Estate Insieme”. In programma serate letterarie, concerti, ma anche mercatini di hobbisti, street food, una serata a base di filosofia al femminile e 12 appuntamenti con il Cinema in Villa.

BEER FUN FEST

[Ceriano Laghetto]

In arrivo al Frutteto del Parco di Ceriano Beer Fun Fest, due weekend di festa, il 25, 26 2 27 giugno e il 2, 3 e 4 luglio con birra, buona cucina e allegria. Non mancheranno specialità culinarie a tema, un’area fun dedicata ai bambini e schermi per seguire le avventure di calcio Euro 2020.

FAMILY CAMP COGLIATE

[Cogliate]

A partire dal 26 giugno l’area verde del Campo volo di via Bernardino Luini a Cogliate, ospiterà una serie di iniziative dedicate in particolare alle famiglie, ma aperte a tutti. Family Camp è un contenitore di eventi, laboratori, corsi ed esperienze che consentiranno di trascorrere weekend estivi in compagnia, in sicurezza ed immersi nel verde.

MONZA VISIONARIA

[Monza]

Si chiudono giovedì 24 giugno gli appuntamenti di Monza Visionaria: giovedì 24 giugno in programma l’esibizione di quattro pianisti per una mini maratona musicale nel cuore della città piazza Roma. Silvia Cattaneo con Beethoven e Schubert, Marie Kruttli con i suoi Giganti del Jazz e il duo Gelfini Rivero sulle ali si Astor Piazzolla.

LIBRITUDINE

[Lissone]

Prosegue la 12^ edizione di Libritudine, il Festival del Libro di Lissone che sarà ospitato sino al 30 giugno nel giardino esterno della Biblioteca Civica. Eventi pensati, come di consueto, per avvicinare giovani e adulti al piacere della lettura.

FESTIVAL DI PARCO SUPERGA

[Muggiò]

Proseguono le iniziative estive con il Festival di Parco Superga all’insegna di gusto e divertimento in sicurezza. Un mese con servizio bar e ristorazione all’aperto con cucina greca e lounge bar nel boschetto, eventi e concerti con musica dal vivo, area bimbi, attività per i più piccoli e molto altro.

FESTIVAL PARCO TITTONI

[Desio]

Entra nel vivo il Festival Parco Tittoni di Desio. Questo weekend un programma ricco con diverse proposte che spazieranno tra musica con i Punkreas e molto altro, sport con la proiezione su maxischermo della partita degli Europei 2021 di calcio e il Brianza Pride.

KERMESSE MUSICALE “ALL INCLUSIVE”

[Desio]

Prosegue il ricco mese di iniziative della kermesse “All inclusive” ideata in occasione dell’inaugurazione della Casa della Musica. Prossimo appuntamento sarà STAR WARS MUSIC pensato per ragazzi delle scuole superiori e Università sabato 26 giugno. Ingresso gratuito con prenotazione.

JAZZ IN FESTIVAL

[Seregno]

Prosegue in piazza Risorgimento uno dei pilastri di SEREgno D’ESTATE il JAZZin FESTIVAL con Marco Bianchi Lemon 4et domenica 27 giugno: Marco Bianchi, al vibrafono, Roberto Piccolo al contrabbasso, Maurizio Aliffi alla chitarra e Filippo Valnegri alla batteria. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

CONCERTO LIRICO IN SALA MADDALENA

[Monza]

Si chiudono questo fine settimana i concerti lirici in memoria della cantante monzese Gemma Bellincioni (Monza 1864-Napoli 1950) in Sala Maddalena organizzati dall’Associazione A.Gi.Mus.-sezione Lombardia, Milano. Il terzo appuntamento si svolgerà domenica 27 giugno: Ayako Nishiyuki, soprano; Ai Awata, mezzosoprano e Stefano Giannini, pianoforte. Ingresso è gratuito con prenotazione.

PISTA DI KART IN AUTODROMO

[Monza]

All’Autodromo Nazionale Monza nasce il Monza Circuit Karting, una pista di kart semipermanente nell’area interna Parabolica per il divertimento di adulti e bambini (dai 6 anni). A partire da sabato 19 giugno, gli appassionati di motori hanno la possibilità di vivere un’esperienza di guida sui kart nel Tempio della Velocità grazie ad un tracciato di 480 metri.

BELLEZZE IN BICICLETTA NEL PARCO DELLE GROANE

[da Lentate a Cesate]

Il Parco delle Groane, vero e proprio polmone verde per la zona, con sentieri che è meraviglioso percorrere in ogni stagione, è perfetto per una passeggiata ma anche, data l’estensione, per un giro in bicicletta: sul sito del Parco vengono calcolati più di 50 km di piste ciclabili. Eccone uno semplice e adatto alle famiglie, lungo l’itinerario della pista ciclabile n°1, con partenza da Lentate sul Seveso e arrivo a Cesate.

LA FESTA DELLA FILOSOFIA

[Barlassina]

Proseguono gli incontri dell’11^ edizione de La Festa della Filosofia che propongono saggi di alcune tra le migliori menti del pensiero italiano contemporaneo: prossima tappa venerdì 25 giugno a Barlassina con Laura Pepe che dialogherà sul tema: “Neppure per loro la Terra era piatta: il cosmo dei Greci”.

Proseguono gli incontri dell'11^ edizione de La Festa della Filosofia che propongono saggi di alcune tra le migliori menti del pensiero italiano contemporaneo: prossima tappa venerdì 25 giugno a Barlassina con Laura Pepe che dialogherà sul tema: "Neppure per loro la Terra era piatta: il cosmo dei Greci".

MOSTRA “CAPSULA PROJECT”

[Seregno]

La mostra “Capsula Project” aprirà il 24 giugno ed è realizzata dal collettivo composto dai giovani artisti Giorgio Bernasconi, Marco Gabatel, Pietro Guglielmin e Marco Paleari. Le proposte installative, selezione dei lavori dei quattro artisti, comprendono arti visive e design ed operano nelle conformità dello spazio, l’Auditorium di piazza Risorgimento.

MOSTRA “IO GUARDO ANCORA IL CIELO FEDERICO FARUFFINI”

[Arcore]

Gli spazi espositivi di Villa Borromeo d’Adda di Arcore ospitano, fino al 27 giugno, la mostra “Io guardo ancora il cielo. Federico Faruffini”, esposizione dedicata a uno degli artisti più straordinari dell’Ottocento italiano, genio irregolare e tormentato, figura chiave nel superamento dei canoni romantici e accademici che ancora ingombravano la scena artistica lombarda alla metà del XIX secolo.

CONSIGLI PER L’ESTATE…

LE MIGLIRI ATTIVITA’ ALL’APERTO DA PROVARE

L’estate è il momento dell’anno migliore per stare all’aperto: le temperature si fanno più miti, le giornate si allungano e finalmente si può godere delle tanto agognate ferie. Non c’è niente di meglio che sperimentare attività mai provate prima e beneficiare allo stesso tempo del sole e della natura: scopriamo dunque insieme quali sono le migliori attività da provare quest’estate!

Foto apertura repertorio MBNews

