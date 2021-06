Monza, 247° Anniversario della Guardia di Finanza. Impegno a tutto campo contro la criminalità

Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, l’impegno profuso nel 2020 si è concretizzato nello sviluppo di 4 indagini di polizia giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 2 persone per i reati di riciclaggio, accertato per un valore pari a 371.469 euro, mentre sul fronte della prevenzione, sono state approfondite 128 segnalazioni di operazioni sospette.

Nel campo dei reati fallimentari sono stati operati sequestri di beni per un valore pari ad oltre 5,5 milioni di euro, su un totale di patrimoni risultati distratti di 4.441.316 di euro.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 6 soggetti, mentre i provvedimenti di confisca eseguiti hanno raggiunto la quota di 484.974 euro. Ammonta, invece, ad oltre 580 mila euro circa il valore dei beni proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro.

Tali misure ablative ricomprendono l’esecuzione di sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice Antimafia, per oltre 580 mila euro.

Sono stati eseguiti, in aggiunta, 5 accertamenti a seguito di richieste pervenute dalla locale Prefettura, riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della certificazione antimafia.

L’attività a tutela del mercato dei beni e dei servizi è stata volta a contrastare la contraffazione di marchi registrati, l’usurpazione di indicazioni di origine e qualità delle merci, le false attestazioni concernenti la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti e le violazioni alla normativa sul diritto d’autore.

In tali ambiti, i Reparti territoriali hanno effettuato 44 interventi e dato esecuzione a 14 deleghe dell’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro oltre 130 mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri.

La crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all’illecita commercializzazione di beni utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, dall’altro, a condotte ingannevoli e truffaldine.

In tale contesto, sono stati denunciati 6 soggetti per i reati di frode in commercio, frode in pubbliche forniture, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, e sottoposti a sequestro 1.019.770 mascherine e dispositivi di protezione individuale.