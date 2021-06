Alberi abbattuti in via Tevere: il Comitato San Fruttuoso organizza un “funerale”

I membri del Comitato San Fruttuoso Bene Comune si sono dati appuntamento oggi, 25 giugno, per celebrare i “funerali” di alcuni alberi che saranno abbattuti in via Tevere.

Il corteo è partito alle ore 8 dalla adiacente via Ticino. “Si tratta di alberi centenari che vengono abbattuti con grande rapidità. Uno di questi arbusti è proprio adiacente ad una palazzina in costruzione ed ecco che improvvisamente sono diventati pericolanti” si legge sulla pagina Facebook del Comitato.

Il Comune di Monza e gli uffici preposti fanno sapere che gli alberi in questione “sono risultati pericolanti e non sono più sicuri per i cittadini. Il cantiere in essere nulla ha a che vedere con il loro abbattimento: le operazioni verranno condotte in seguito all’attenta analisi e dettagliata relazione fornita dagli agronomi che, dopo un lungo periodo di osservazione, ne attestano la pericolosità“.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter