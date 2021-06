Temporaneo calo termico, ma da mercoledì torneranno a prevalere i rialzi

“La settimana si apre all’insegna della stabilità anticiclonica, che dovrebbe accompagnarci quasi dappertutto per diversi giorni. Da mercoledì qualche episodio di instabilità pomeridiana, per lo più sotto forma di brevi rovesci o temporali di calore, potrà ripresentarsi localmente lungo l’arco alpino e l’Appennino settentrionale.

In termini di temperature, dopo una domenica di caldo torrido al Nord, tra oggi e domani assisteremo a un temporaneo calo termico in Pianura Padana e nelle regioni del versante adriatico raggiunte da una ventilazione più fresca proveniente dai Balcani. Da mercoledì invece torneranno a prevalere i rialzi – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it -, che progressivamente porteranno le temperature verso un caldo via via più intenso. Verso la fine della settimana toccheremo probabilmente di nuovo picchi intorno ai 35 gradi al Nord, nel versante tirrenico del Centro e in Sardegna. Ci sarebbero quindi i presupposti per la prima ondata di caldo intenso e fastidioso della stagione”.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

La settimana si apre oggi con una giornata prevalentemente soleggiata. Al mattino farà eccezione qualche locale addensamento significativo solo a ridosso delle Prealpi venete e in Calabria; nel pomeriggio locali annuvolamenti cumuliformi si svilupperanno sulle zone montuose, sostanzialmente senza piogge a parte la possibilità di brevi temporali nelle zone interne del basso Lazio e sui rilievi della Calabria.

Temperature massime in calo in Pianura Padana e sulle regioni del versante adriatico, con valori che nelle Venezie e lungo l’Adriatico non andranno oltre i 26-28 gradi; temperature senza grandi variazioni altrove, con punte fino a 31-32 gradi. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Puglia e alto Ionio, inizialmente da est o nord-est anche sul medio e alto Adriatico; venti deboli nel resto del Paese, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Risulteranno mossi l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e l’alto Ionio, localmente mosso anche il resto dell’Adriatico; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Per tutte le nostre regioni si profila un martedì generalmente soleggiato. Da segnalare qualche addensamento nuvoloso al mattino in Piemonte e sulla Calabria meridionale. Nel pomeriggio temporanei e locali annuvolamenti a ridosso dei rilievi, in particolare nelle Alpi occidentali, sull’Appennino tosco-emiliano, in Calabria e nell’est della Sicilia ma con basso rischio di eventuali brevi acquazzoni.

Temperature massime in lieve rialzo sulle regioni di Nord-Est e su quelle adriatiche; stabili o in lieve calo altrove. Valori nella norma o lievemente inferiori sul medio-alto Adriatico e al Sud, per lo più compresi tra 25 e 28 gradi; nel resto d’Italia punte di 30-33 gradi.

Venti da nord fino a moderati tra basso Adriatico, Puglia e Ionio; deboli o molto deboli nel resto del Paese, a prevalente regime di brezza lungo le coste.

Mossi il mare Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e parte dello Ionio, specie al largo; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

LE PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Tempo generalmente soleggiato sull’Italia: il cielo si presenterà per lo più sereno o leggermente velato da nubi alte ed innocue. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento sulle zone montuose del Nord Italia con lo sviluppo di locali e brevi temporali di calore su Alpi, Prealpi e Appennino emiliano occidentale.

Temperature in aumento; valori intorno alle medie stagionali al Sud e in Sicilia con massime pomeridiane per lo più tra 26 e 29 gradi. Clima più caldo al Centro-Nord e in Sardegna con temperature tra 30 e 33 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco nel Canale di Sardegna; in prevalenza deboli o molto deboli nel resto d’Italia, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali, di Scirocco nel Canale di Sicilia e di maestrale nel Canale d’Otranto.

Sarà mosso il Canale di Sardegna; in generale poco mossi gli altri mari, fino a localmente calmi quelli centro-settentrionali.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter