Meteo Monza e Brianza: venerdì ancora instabile, nel weekend scoppia l’estate

“In linea con quelle che l’hanno preceduta, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un’atmosfera ancora instabile, che soprattutto nelle ore più calde si tradurrà nello sviluppo di alcuni rovesci o temporali, per lo più concentrati in zone interne e montuose. Le temperature – osservano i meteorologi di IconaMeteo.it – continuano a mantenersi intorno alle medie stagionali o leggermente sopra, con locali punte di 30 gradi.

Questa situazione muterà nel corso del fine settimana quando l’alta pressione, rimasta finora ai margini del nostro Paese, tenderà a inglobarci a iniziare dal Centro-Nord con passaggio a condizioni via via più stabili. Domani l’attività temporalesca si concentrerà in forma localizzata solo sul basso Lazio e nelle regioni meridionali per poi scomparire del tutto domenica.

L’aria più calda che accompagna l’anticiclone favorirà un aumento delle temperature con massime oltre i 30 gradi al Nord e nelle regioni tirreniche. Lunedì e martedì si osserverà probabilmente una temporanea attenuazione del caldo al Nord e sulle regioni adriatiche”.

Le previsioni per le prossime ore

Inizio di giornata abbastanza soleggiato su gran parte del Paese, salvo annuvolamenti più estesi sulle regioni nordorientali. Nelle ore più calde lo sviluppo della nuvolosità cumuliforme potrà essere seguito da alcuni temporali e brevi rovesci, al Nord più probabili in prossimità dell’Appennino ligure, sulle fasce prealpine, e sul Veneto occidentale; al Centro nelle zone interne dell’Abruzzo, sul nord della Toscana e nel sud del Lazio; al Sud probabili in particolare nelle zone interne della Calabria, della Basilicata e della Campania; brevi temporali isolati possibili anche su Puglia meridionale, Piemonte, rilievi della Sicilia orientale e della Sardegna.

Temperature senza grosse variazioni; massime per lo più comprese tra 26 e 30 gradi. Venti deboli, in prevalenza settentrionali, con qualche rinforzo di Maestrale su basso Adriatico e Canale di Sicilia che potranno essere localmente mossi. Calmi o poco mossi gli altri mari.

Le previsioni per domani

La giornata di sabato trascorrerà con condizioni meteo stabili e tanto sole soprattutto al Centro-Nord.

Al mattino qualche nube più significativa interesserà la Calabria, con la possibilità già a fine mattinata di qualche temporale in formazione sui rilievi. A metà giornata si accentuerà l’instabilità in molte zone del Sud, nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia orientale, con sviluppo di qualche temporale e rovescio di pioggia principalmente su basso Lazio, Appennino campano, Basilicata occidentale, Calabria, zone interne e orientali della Sicilia; sporadici rovesci sulle zone interne e ioniche della Puglia.

Temperature minime del primo mattino senza grandi variazioni. Temperature massime pomeridiane in aumento al Nord. Sulle regioni settentrionali, su quelle centrali tirreniche, in Umbria e Sardegna valori fino a circa 30-31 gradi. Venti in prevalenza deboli, mari poco mossi.

Le previsioni per domenica

Espandendosi fin sulle regioni meridionali, l’anticiclone garantirà una giornata stabile e soleggiata in tutto il Paese. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento sull’Alto Adige, lungo la dorsale appenninica e in Calabria.

Prepariamoci anche a un aumento del caldo, sensibile soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna dove sono previste punte intorno ai 33 gradi, specie nelle aree lontane dalle coste. Le temperature aumenteranno anche al Sud, dove sono attesti valori più contenuti ma comunque estivi, per lo più compresi tra 26 e 30 gradi.

I venti saranno deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e di Foehn nelle vallate alpine. I mari saranno calmi o poco mossi.

