Marco Gaggini promosso in prima squadra con la Vero Volley Monza

Marco Gaggini sarà un giocatore dell a Vero Volley Monza per la stagione 2021-2022. Il talentuoso libero classe 2002, cresciuto al Vero Volley e proveniente dalla Under 19/Serie B maschile della realtà monzese, è pronto per la sua prima stagione in SuperLega Credem Banca ed in Europa, nella CEV Cup 2022. Veloce e preciso, soprattutto in difesa, Gaggini, fresco campione regionale Under 19, ritrova Massimo Eccheli, il coach con cui ha vinto nel 2018 il titolo italiano Under 16 maschile a Torino, competizione nella quale, nel ruolo di schiacciatore, è stato nominato MVP.

LA CARRIERA IN BREVE

Marco Gaggini inizia a giocare a pallavolo in seconda media, allo Yaka Volley Malnate. Nel 2016-2017 arriva al Consorzio Vero Volley per disputare la categoria Under 16 maschile, campionato nel quale conquista lo Scudetto nel 2017-2018. Dopo due stagioni tra Under 18 e Serie B, nell’ultima stagione ha disputato un ottimo campionato di Serie B maschile, centrando, con la squadra dell’under 19, il titolo regionale.

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaggini (Vero Volley Monza): “Le emozioni sono tante, perchè poter entrare in un gruppo che ho sempre visto allenarsi sul campo centrale del palazzetto è indescrivibile e importantissimo per me. Ritrovo Massimo Eccheli, un allenatore che stimo e con cui mi sono sempre trovato bene nelle giovanili. E’ un piacere tornare a lavorare con lui, soprattutto in SuperLega dove la passata stagione ha fatto benissimo. Ringrazio la mia famiglia, che in questi anni mi ha sempre portato agli allenamenti nonostante la distanza, e saluto i tifosi, sperando di vederli alle partite”.

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): “Marco è un giovane volenteroso e pieno di talento. E’ cresciuto nel nostro settore giovanile, contribuendo tra l’altro a renderlo tra i più forti a livello nazionale. Siamo sicuri che con il suo entusiasmo e la sua qualità ci aiuterà a tenere alto il livello in allenamento. Per lui questa esperienza in SuperLega potrà essere una importante occasione per migliorarsi”.

LA SCHEDA

Marco Gaggini

Nato a Varese

Il 7 aprile 2002

Ruolo opposto Altezza 184 cm CARRIERA

2016–2021 Vero Volley Monza Giov.

2021-2022 VERO VOLLEY MONZA – A1M VERO VOLLEY MONZA 2021-2022 VERO VOLLEY MONZA 2021-2022

Massimo Eccheli (allenatore), Donovan Dzavoronok (schiacciatore), Georg Grozer (opposto), Gianluca Galassi (centrale), Santiago Orduna (palleggiatore), Vlad Davyskiba (schiacciatore), Filippo Federici (libero), Aleks Grozdanov (centrale), Thomas Beretta (centrale), Denis Karyagin (schiacciatore), Tomasz Calligaro (palleggiatore), Tomislav Mitrasinovic (opposto), Marco Gaggini (libero).

