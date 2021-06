L’Ospedale di Desio sarà intitolato a Papa Pio XI. Mozione approvata all’unanimità

L’Ospedale di Desio sarà intitolato a Papa Pio XI. Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità la mozione a prima firma Federico Romani (Fratelli d’Italia), che proponeva l’intitolazione del nosocomio al Pontefice nativo proprio del comune brianzolo.

“E’ motivo d’onore e d’orgoglio avere contribuito, quale responsabile della Sanità della Lombardia, all’assegnazione formale di un riconoscimento come l’intitolazione a Papa Pio XI dell’Ospedale di Desio (Mb), sua città natale. Un’iniziativa carica di importanti valori simbolici, d’ordine civile, sociale, spirituale, e così indissolubilmente legata alla Terra di Lombardia, alla Brianza e alla Diocesi ambrosiana in particolare. La straordinaria vita di Achille Ratti testimonia l’eccellenza di una figura che ha lasciato una indelebile impronta nella storia della Chiesa e del Paese, nobilitando la Lombardia e Desio.

Di grande rilievo ed attualità, nella sua feconda produzione dottrinale, la lettera Enciclica “Quadragesimo anno”. Figlio di una terra profondamente devota ed altrettanto laboriosa, Papa Ratti in questa Enciclica ne sintetizza vocazione spirituale ed economica, imprenditoriale ed operaia.

E’ per ciò che ha rappresentato come cittadino benemerito di Desio e dell’intera Lombardia, ma soprattutto per la sua attività di pastore e di fine intellettuale cattolico capace di dare lustro all’Italia nel contesto mondiale in un periodo storico particolarmente difficile, che ho ritenuto opportuno e doveroso sostenere l’intitolazione a Papa Pio XI dell’Ospedale della città che ne ha visto i natali, accogliendo le favorevoli istanze della cittadinanza locale avanzate dal Comitato Ovest Brianza” ha dichiarato il vicepresidente Letizia Moratti.

“Oggi abbiamo raggiunto due importanti risultati. Il primo, rendere concreta, anche nel nome, l’azione di rilancio dell’Ospedale, che avevamo già iniziato con la modifica dei confini della nuova Ast Brianza, per trasformarlo nell’ospedale di tutto il territorio e non solo di una singola città; il secondo, riscoprire e ridare valore a una figura importante come quella di Papa Pio XI, nativo di Desio, che in questi anni è stato colpevolmente trascurato, pur avendo egli scritto una pagina importantissima ed epocale della storia del Paese, sanando la Questione Romana e i dissidi tra lo Stato Italiano e lo Stato Pontificio con la firma dei Patti Lateranensi”, ha commentato il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone, il brianzolo Andrea Monti.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter