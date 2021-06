Lissone Summer Festival: venerdì sera di luglio fra musica, shopping e teatro

Sette serate tutte da vivere fra musica, shopping e teatro, passeggiando per le vie del Centro Storico di Lissone dove i negozi saranno aperti al pubblico anche in orario serale. A partire da venerdì 2 luglio, data che precede di poche ore l’avvio dei saldi in Regione Lombardia, l’Amministrazione Comunale di Lissone promuove il “Lissone Summer Festival”, un format di intrattenimento che si ripeterà per i 5 venerdì di luglio e proseguirà anche nei primi due sabati di settembre per un ideale count-down verso il Gran Premio di Formula 1 di Monza.

Protagonisti indiscussa saranno la musica e il teatro di strada: dalle 20 alle 22.30, la Compagnia Teatro Instabile con il coinvolgimento di gruppi e band locali (33 Giri, Dream, Binario 440) terrà compagnia a giovani, adulti e famiglie che sceglieranno di passeggiare per il Centro storico di Lissone, in cerca di un acquisto, di un gelato o di un semplice refrigerio dal calore estivo.

Un sottofondo piacevole, con alcune delle canzoni italiane e straniere più conosciute dal grande pubblico, che contribuirà a creare un’atmosfera di allegria e di divertimento in chi trascorrerà tutto il mese di luglio in città. I palchi del Centro storico saranno i punti di riferimento per chi vorrà ascoltare buona musica e per assistere ad alcune performance teatrali tutte da seguire, l’isola pedonale che coinvolgerà gran parte del Centro storico sarà invece l’ideale punto di approdo per chi vorrà vivere una serata di shopping e divertimento.

“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di offrire momenti di aggregazione trasversali, anche come segnali di ripartenza dopo la lunga pausa causata dalla crisi pandemica – afferma Alessandro Merlino, assessore con delega al Marketing Territoriale – Il nostro sguardo è rivolto sia al mese di luglio, quando uniremo le nostre proposte alle aperture degli esercenti locali, sia a settembre, quando l’intenzione è quella di offrire un palinsesto di proposte che uniscano idealmente la nostra città con l’Autodromo di Monza”.

Foto apertura repertorio MBNews

