Lidl: assunzione di oltre 200 diplomati e laureati

Continuano le assunzioni presso Lidl, la multinazionale leader nella grande distribuzione, che ricerca 200 nuove figure per gli oltre 650 punti vendita presenti sul territorio nazionale.

I candidati devono svolgere diverse mansioni tra le quali: Addetti alla Vendita, in possesso di diploma e con spiccato orientamento al cliente, affidabilità, flessibilità e attitudine al lavoro di squadra, che dovranno gestire tutte le attività di cassa e il punto vendita, preparare gli articoli in promozione, rifornire i prodotti sui bancali oltre a sistemare e tenere puliti i locali; Commessi, con forte orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune, capacità decisionali, attitudine al problem solving, flessibilità e dinamicità, che dovranno offrire assistenza ai clienti, gestire il team, garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e alimentare, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti e curare l’aspetto del punto vendita; Addetti al Magazzino, con motivazione, dinamismo, attenzione al dettaglio e precisione, che dovranno gestire il flusso delle merci, tenere pulito e in ordine gli strumenti e il luogo di lavoro, separare, suddividere e smistare all’interno del magazzino la merce proveniente dalle filiali o dalle altre piattaforme logistiche; Operatori di Filiale, con capacità di multitasking, attitudine al lavoro di squadra e orientamento al cliente, che dovranno preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, ordinare i prodotti sugli scaffali, rendere la spesa dei clienti più piacevole e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno del negozio.

Lidl, azienda solida, strutturata, dinamica e in continua espansione, offre ai propri collaboratori percorsi formativi grazie ai quali essi potranno lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, aperto al confronto e volto al miglioramento costante, per raggiungere obiettivi ambiziosi.

