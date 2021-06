La Vero Volley Banco BPM è partita per le Finali Nazionali Under 17 maschili

Inizia il viaggio della Vero Volley Banco BPM verso la sede delle Finali Nazionali Under 17, quest’anno organizzate a Castellana Grotte (BA), da venerdì 25 a domenica 27 giugno. La formazione giovanile del Consorzio Vero Volley, vice campione regionale complice la sconfitta finale contro i padroni di casa dei Diavoli Rosa di Brugherio 3-1, si fermerà una notte a Francavilla al Mare, per spezzare il lungo viaggio, e partirà poi domani mattina dall’Abruzzo per raggiungere la Puglia. I monzesi potranno contare in panchina su una novità: Massimo Eccheli, allenatore della formazione di SuperLega della Vero Volley Monza, sostituirà infatti l’allenatore Marco Bolognini, alle prese con problemi fisici che non gli hanno permesso di intraprendere la trasferta.

La fase finale della manifestazione più importante dell’anno prevede quattro gironi da tre squadre, con la Vero Volley Banco BPM inserita nella Pool D insieme alla Fenice Pallavolo Roma e alla Scuola & Volley Altamura. Saranno proprio la squadra laziale e quella pugliese a scendere per prime in campo il 25 giugno nel confronto che renderà noto il primo avversario di Monza. La Vero Volley Banco BPM giocherà infatti la sua gara inaugurale contro la perdente, alle ore 18.00, stesso giorno e stesso impianto, e la seconda, sabato 26 giugno, alle ore 11.00, contro la vincente.

Le prime classificate di ogni raggruppamento accedono alle semifinali per il 1°-4°posto, le seconde a quelle per il 5°-8° posto, mentre le terze al 9°-12° posto, fissate nel pomeriggio del 26 giugno. Gli impianti di gioco sono, oltre al Pala Grotte, la Palestra IISS Consoli-Pinto e la Palestra Comunale Angiulli, sempre a Castellana Grotte.

“Siamo motivati e concentrati per dare il massimo – ha commentato il responsabile del settore giovanile maschile del Vero Volley, Mauro Rech -. La nostra è una squadra giovane ma molto determinata e dal grande spirito di sacrificio. Anche se quasi tutti i componenti del roster si affacciano infatti per la prima volta ad un appuntamento di questa importanza, siamo certi che sapranno tirare fuori tutte le loro qualità. Ci tengo a ricordare l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Marco Bolognini, che per problemi fisici non potrà essere con noi. Cercheremo di arrivare più in fondo possibile anche per lui, capace in questa stagione di contribuire sensibilmente alla crescita di questo gruppo”.

IL ROSTER DELLA VERO VOLLEY BANCO BPM

Andrea Biffi – centrale – 2005

Mattia Brienza – libero – 2005

Luca Candiani – centrale – 2005

Andrea Franchini – schiacciatore – 2005

Lorenzo Magliano – schiacciatore – 2005

Gabriele Mariani – palleggiatore – 2005

Matteo Orlandi – schiacciatore – 2006

Giulio Parrini – schiacciatore – 2005

Gabriele Pertoldi – schiacciatore – 2006

Alessandro Pisoni – schiacciatore – 2004

Matteo Sacco – centrale – 2005

Filippo Silvestri – libero – 2005

Edoardo Stefani – palleggiatore – 2004

Allenatore Massimo Eccheli

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter