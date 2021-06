Goghpack, il primo zaino che permette di collezionare arte. L’idea della monzese Sarah Spagnuolo

, tra le strade e in mezzo alla gente. Portarla nel vero senso della parola. E’ questo l’obiettivo delloprogettato damonzese, ex studentessa al liceo artistico dellee ora emigrata in. Un progetto che, ai nastri di partenza, potrà partire davvero solo se raggiungerà un minimo di ordini per poter attivare la produzione. Ecco allora l’idea di lanciare un

“La caratteristica dello zaino – ha spiegato l’artista in una nota- è di avere ribaltine intercambiabili che sono stampe d’arte in edizione limitata. Questo permette di cambiare la ribaltina abbinandola al proprio look quotidiano senza dover cambiare zaino. E’ un concetto sostenibile non solo per questo motivo, ma anche perchè la ribaltina è dotata di un gancino simile a quello delle cornici, che permette di appenderla al muro, passando da accessorio fashion a accessorio home. Se in futuro lo zaino non dovesse più servire, la ribaltina invece rimarrà per sempre come stampa d’arte e oggetto da conservare nel tempo, perchè l’arte è per sempre”.