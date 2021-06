Festival Parco Tittoni: questo fine settimana sul palco i Punkreas

Prosegue il ricco programma del Festival Parco Tittoni di Desio: da non perdere venerdì 25 giugno i Punkreas i portabandiera del punk made in Italy, da 32 anni, tra i gruppi più popolari della musica indipendente in Italia. Non mancheranno come ogni settimana i Nasty Party, le serate che da ormai da anni regalano i ricordi più intensi delle estati brianzole e il maxischermo per la proiezione delle partite dell’Italia agli Europei 2021.

Ad accompagnare le serale musicali buona cucina con Bar e Griglieria immersi nel verde del Parco. Molte le novità in menù: arrosticini, bratwurst, pretzel e crauti, ribs – pulled pork bun, sovracosce, burger di bufalo, fritto misto.

Programma

Giovedì 24 giugno

NASTY THURSDAY

Il #nastythursday non vi lascia soli nemmeno in questo 2021! Ogni giovedì il Nasty Party prende possesso di Parco Tittoni per accendere le serate che da ormai da anni regalano i ricordi più intensi delle vostre estati. La formula è quella che ha debuttato lo scorso anno: più comodi e più silenziosi, ma sempre in gran divertimento.

Confermata l’offerta di 2 drink a 10 euro e doppia birra a 8 euro

Orari: apertura dalle 19.30 alle 02.00

Ingresso gratuito

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Venerdì 25 giugno

PUNKREAS

Portabandiera del punk made in Italy, da 32 anni i Punkreas sono tra i gruppi più popolari della musica indipendente in Italia. Con 19 album all’attivo, a Parco Tittoni presentano “Funny goes acustic”, una reinterpretazione in chiave acustica di alcuni loro brani famosi.

Il disco è frutto di uno show nato in piena pandemia, nell’estate 2020, nel quale la band mescolava le sue canzoni più famose con racconti e aneddoti raccolti in oltre trent’anni di carriera. “Il sorprendente successo dell’esperimento, oltre alla voglia di vedere cristallizzati quelli arrangiamenti, ci ha convinti a registrare il tutto in un’opera a parte – racconta Angelo “Cippa”, voce e fondatore della band – non si tratta di semplici trasposizioni in acustico ma di vere reinterpretazioni, che ora, dopo il trattamento in studio, si presentano anche con un outfit “vintage” e allo stesso tempo moderno, accurate ma sempre e comunque molto “Punkreas”.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 02.00, inizio concerto ore 21

Prevendita 15€ + diritti, biglietto in cassa 15€

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/



Sabato 26 giugno

NASTY SATURDAY

Per recuperare le serate perse nell’ultimo anno, il #Nasty raddoppia e arriva anche di sabato. La formula è quella classica del giovedì, i giri al bancone quelli tipici del sabato sera. 10 euro per 2 drink, 8 euro per 2 birre (se prese insieme)

Orari: apertura dalle 19.30 alle 02.00

Ingresso gratuito

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

ORE 21 ITALIA-AUSTRIA (EURO 2020) * SOLD OUT *



Domenica 27 giugno

BRIANZA PRIDE – LOUD AND PROUD

In occasione del Brianza Pride 2021, Parco Tittoni ospita una serata in musica in collaborazione con Rete Brianza Pride, collettivo di attivisti e attiviste del territorio nato nel 2018 al fine di sensibilizzare e informare sui temi cari alla comunità lgbtqia+ e su altre lotte per i diritti umani.

Gli artisti condivideranno il sentimento di necessità di parlare ed essere visibili, di farsi sentire, esprimendosi come meglio si può e come si è. Oltre al palco con i diversi artisti musicali Rete Brianza Pride sarà presente anche con un banchetto per chiunque voglia chiaccherare e avvicinarsi alla nostra realtà.

Sul palco (dalle 18.30 in ordine cronologico)

MARTINI POLICE

Facile band

MÖLY

ETT

Matteo Brioschi

In mostra: Queer Arcana Art Project di Arianna Rogialli

Orari: apertura dalle 18.00 alle 01.00, inizio concerti ore 18.30

Biglietto in cassa 3 €

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/



Lunedì 28 giugno

CHIUSO



Martedì 29 giugno

CINEMA ALL’APERTO * VOLEVO NASCONDERMI

Di Giorgio Diritti, con Elio Germano e Oliver Ewy, Italia 2020

“Volevo nascondermi” è la bellissima e struggente storie del pittore Antonio Ligabue (1899-1965).

Toni, figlio di un’emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato. Diventerà il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari stando sulle sponde del Po.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 01.00, inizio proiezione ore 21.30

Prevendita 4,50 € , biglietto in cassa 5 €

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/



Area Eventi

Ingresso previo acquisto del biglietto

400 posti seduti, fronte villa

Area Bosco – Bar & Griglieria

Ingresso SEMPRE gratuito

Novità in menù

Arrosticini – Bratwurst, Pretzel e Crauti

Ribs – Pulled Pork Bun

Sovracosce -Burger di Bufalo – Fritto Misto

La manifestazione avverrà in sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

