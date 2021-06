M5S Lombardia: scende in piazza per il referendum sull’eutanasia legale

Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha raccolto la sfida di raggiungere il numero necessario di firme per chiedere un referendum molto importante con l’obiettivo di rendere l’eutanasia legale nelle circostanze previste dalla legge.

In provincia di Monza e Brianza il referente per la raccolta firme è il consigliere regionale Marco Fumagalli, che dichiara: “Sosteniamo con convinzione questa battaglia referendaria di civiltà anche per ribadire la totale fiducia nella partecipazione alle scelte politiche dei cittadini attraverso gli istituti della democrazia diretta, quali i referendum. Il referendum chiede abrogare parzialmente la norma (l’articolo 579 del Codice penale) che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. Con questo intervento si potrà consentire a chi non ha più speranze di vita, e la cui esistenza in vita dipende esclusivamente dalle tecnologie, di scegliere di porre fine al proprio calvario. L’obiettivo è consentire in Italia l’eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e di punirla se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.”

In Brianza, dal 25 giugno e fino alla scadenza, chi è interessato potrà firmare ai gazebo M5S o contattando i consiglieri comunali e i gruppi M5S del proprio comune, qui gli appuntamenti in cui sarà presente anche il consigliere regionale Marco Fumagalli:

VEN 25 giugno – Villasanta (zona Gigante, nei pressi del mercato)

SAB 3 e 10 luglio – Monza (Via Italia, davanti a Feltrinelli)

SAB 17 luglio mattina – Muggiò (Piazza 9 novembre 1989, di fronte al comune)

SAB 17 luglio pomeriggio – Vimercate (Via V. Emanuele II, davanti all’ingresso del MUST)

SAB 24 luglio mattina – Desio (Piazza Conciliazione, davanti a Hotel Selide)

SAB 24 luglio pomeriggio – Merate (Piazza Prinetti)

