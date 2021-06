All’Enpa di Monza la donazione di cibo arriva a bordo di super auto americane

E’ stata una consegna di cibo tutta originale. Domenica, 27 giugno, una delegazione della Chevrolet North Owners (CNO) American Motors Italy ha fatto visita al rifugio di via San Damiano a bordo di bellissime vetture stracolme di sacchi pieni di crocchette destinati ai cani e gatti dei rifugi Enpa di Monza e della Lombardia, che potranno utilizzarli anche per aiutare altri rifugi in difficoltà.

Prima della cerimonia di consegna del cibo, la delegazione ha fatto visita, sotto la guida del presidente dell’ENPA monzese Giorgio Riva, ai vari reparti del rifugio, scoprendo non solo cani e gatti, ma anche conigli, cavie, galline, anatre, oche, pony, cavalli, tacchini, tartarughe di terra e di acqua, oltre a tantissimi esemplari di uccelli.

Tra quattroruote e quattrozampe

Numeroso anche il pubblico accorso all’evento Dream Wheels for Pets” che ha avuto modo di vedere le autovetture e visitare il rifugio che era eccezionalmente aperto di mattina per l’occasione. Presenti anche alcuni rappresentanti delle sedi ENPA di Varese Valle Olona e di Brescia e diversi giornalisti e fotografi. Il pubblico e i volontari ENPA hanno potuto, a loro volta, ammirare il design e la potenza di mitiche auto come le Corvette, una Pontiac con un cruscotto degno di un aereo, Chevrolet SUV, Jeep e una immancabile quanto leggendaria moto Harley-Davidson.

La cerimonia di consegna, con le foto di rito, si è svolta attorno al trattorino tagliaerba del rifugio ENPA – della celebre marca Made in USA, John Deere – allestito per l’occasione con bandiere ENPA ma anche con una grande bandiera stella e strisce.

A fine mattinata tutti si sono rifocillati con un delizioso rinfresco vegano e vegetariano con ottimi cocktail e bibite, preparati e serviti dai volontari. Complice il sole splendido, è stata una mattinata piena di allegria e spensieratezza. ENPA ringrazia CNO American Motors per la preziosa donazione e tutte le persone che hanno voluto partecipare a questo simpatico evento.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter