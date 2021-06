Elezioni RSU, la Fiom Cgil diventa primo sindacato in Agrati e Cima

Una significativa affermazione della Fiom Cgil di Monza e Brianza al rinnovo delle RSU in due aziende metalmeccaniche della Brianza, la Agrati di Veduggio e la Cima di Busnago, dove è diventata il primo sindacato raggiungendo, in entrambi i casi, la maggioranza assoluta.

In Agrati sui sette delegati 4 sono gli eletti della Fiom e i rimanenti 3 sono della Uilm, mentre in Cima gli eletti sono 2 della Fiom ed 1 della Fim.

“Sono due risultati importanti che ci ripagano del lavoro fatto in questi anni – dicono Stefano Bucchioni e Claudio Rendina della Fiom Cgil Brianza – Specialmente durante questo anno e mezzo di crisi pandemica le lavoratrici e i lavoratori hanno apprezzato il lavoro svolto dal sindacato per tutelare le loro condizioni e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro”.

“È un risultato – proseguono i due sindacalisti – ottenuto grazie al lavoro che i delegati hanno fatto all’interno delle fabbriche. Un ringraziamento va a chi ha scelto di candidarsi nelle liste della Fiom”.

L’ottima affermazione della Fiom in Agrati e Cima si aggiunge alle diverse elezioni fatte in questi mesi dove, in alcuni casi, neanche sporadici, sono state elette Rappresentanze sindacali in aziende dove prima non c’erano, sindacalizzando nuovi luoghi di lavoro.

La pandemia ci sta insegnando che nei posti di lavoro c’è sempre più bisogno di sindacato.

In foto la sede della Cgil Monza e Brianza

