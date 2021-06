Desio, Festival Parco Tittoni: ecco la programmazione dal 9 al 15 giugno

Prosegue il ricco programma di Parco Tittoni che accompagnerà i desiani e non per tutta l’estate con oltre tre mesi dedicati alla musica e agli spettacoli dal vivo, con un palinsesto ricco di novità ed eventi speciali, dall’arte al teatro, fino al cinema alla gastronomia.

Organizzato da Mondovisione e Arci Tambourine con il patrocinio del Comune di Desio, Parco Tittoni si conferma per il decimo anno consecutivo il punto di riferimento dell’estate brianzola e non solo. Diverse le proposte per i prossimi giorni che spazieranno tra musica, cinema, una giornata dedicata al benessere a 360°. Non mancherà lo sport con la proiezione su maxischermo degli Europei di calcio 2021 con la partita Italia-Turchia. Di seguito il programma dettagliato.

Programma

Mercoledì 9 giugno

PIERPAOLO CAPOVILLA LEGGE MAJAKOVSKIJ

A novant’anni dal suo suicidio, i versi di Majakovskij riescono ancora ad impressionare, per la sua forza rivoluzionaria ma anche per la straordinaria indagine del e nel privato dell’autore, che ispeziona i più minuti dettagli del travaglio affettivo dell’agitatore politico. E mai, nella sua poesia, privato e pubblico si scindono, perché parti dialettiche di un unico mondo e di un’unica società, nella combutta futurista per un avvenire socialista, nel segno dell’uguaglianza e della giustizia, della fratellanza umana e della vicinanza fra i popoli.

Pierpaolo Capovilla ci porta per mano nei meandri della poesia di Majakovskij, che è una “preghiera a Buddha, che del negro sul padrone affila il coltello”. È un invito perentorio a non arrendersi di fronte alle circostanze, e proprio oggi, a due virgola cinque minuti alla mezzanotte, ci esorta a cambiare rotta, prima che sia troppo tardi.

Orari: apertura dalle 18.00 alle 00.00, inizio spettacolo ore 21

Ingresso 15 € (prevendita 13 € + diritti)

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Giovedì 10 giugno

NASTY THURSDAY

Il #nastythursday non vi lascia soli nemmeno in questo 2021! Ogni giovedì il party più amato di Parco Tittoni, per accendere le serate che da ormai da anni regalano i ricordi più intensi dell’estati. La formula è quella che ha debuttato lo scorso anno: più comodi e più silenziosi, ma sempre in gran divertimento. Confermata l’offerta di 2 drink a 10 euro e due birre a 8 euro

Orari: apertura dalle 18.00 alle 00.00

Ingresso gratuito

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Venerdì 11 giugno

ITALIA- TURCHIA (EUROPEI 2021)

In occasione degli Europei di calcio 2021, Parco Tittoni diventa una piccola curva! Vieni a vedere con noi la prima partita dell’Italia agli Europei. Dopo il sold out nella zona concerti, abbiamo aggiunto un altro maxischermo nell’area “radura”. Affrettati a prenotare il tuo tavolo.

Offerta cena: Hamburger + Patatine + Birra/Bibita = 11€. Spritz a 4€

Dopo la partita, selezione musicale italiana.

Orari: apertura dalle 19.00 alle 00.00

Ingresso gratuito

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Sabato 12 giugno

DEROZER + DANI IL DANNO

Dopo un anno di silenzio live imposto dalla pandemia, Seby Derozer torna sui palchi con un set acustico speciale: accompagnato da Zamu (Duracel/Derozer) alla chitarra, ripercorrerà le più belle canzoni dei Derozer in un’inedita versione acustica. Una scaletta di sole hit che ripercorrerà la storia dei rozzi, dagli esordi fino ad oggi, con tutte quelle canzoni che sono entrate negli stomaci di tanti, svestite dall’elettricità per l’occasione ma non meno cariche di quell’energia travolgente che da sempre contraddistingue i live della band, il tutto arricchito da storie, aneddoti, favole, avventure, guerre e complotti che le hanno ispirate. Un set unico, intimo, sincero e fottutamente punk che vi farà cantare a squarciagola!

Programma:

21:00 – Wet Floor

21:30 – Dani il Danno

22:30 – Derozer

Orari: apertura dalle 19.00 alle 00.00

Ingresso in cassa 12 € (prevendita 10 € + diritti)

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Domenica 13 giugno

BENESSERE DAY + NELLE TERRE SELVAGGE (OMAGGIO A EDDIE VEDDER)

Una giornata dedicata al benessere a 360°, con operatori olistici autori di massaggi e trattamenti rigeneranti, aziende del benessere, cartomanti e altre attività. Dieci workshop gratuiti, distribuiti nell’arco della giornata, per sperimentare le pratiche di energizzazione, meditazione e rilassamento, come Yoga, Gong, Tai Chi e Genesa Crystal. Saranno distribuite nel parco anche diverse bancarelle di artigianato etnico.

Orari: apertura dalle 10.00 alle 21.00

Ingresso gratuito

DALLE 21: NELLE TERRE SELVAGGE (OMAGGIO A EDDIE VEDDER)

Una notte per addentrarsi nelle terre selvagge evocate dalla colonna sonora del film capolavoro di Sean Penn, insieme ad alcuni classici di Eddie Vedder e dei Pearl Jam, con le interpretazioni di Alfredo Veltri e Matteo Colciago. Into the Wild-Nelle terre selvagge è un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul libro di Jon Krakauer “Nelle Terre estreme”, storia vera di Chris McCandless, giovane che dopo la laurea abbandona la famiglia per intraprendere un lungo viaggio lungo due anni attraverso gli Stati uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate dell’ Alaska. Il brano Guaranteed ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale.

Orari: concerto ore 21.00, chiusura parco ore 00.00

Ingresso in cassa 10 € (prevendita 10 € + diritti)

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Lunedì 14 giugno

CHIUSO

Martedì 15 giugno

FEDERICO FIUMANI

Leader dei Diaframma, considerato uno dei pionieri della musica dark-wave italiana, Federico Fiumani è una indiscutibile icona rock, tra i talenti poetici più poliedrici, spigolosi e passionali della scena musicale italiana. “Confidenziale” è il nome dello spettacolo in cui Federico Fiumani mette a nudo i pezzi più celebri dei Diaframma, in versione chitarra e voce.

Orari: apertura dalle 18.00 alle 00.00, inizio concerto ore 21.00

Ingresso in cassa 15 € (prevendita 13 € + diritti)

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Area Eventi

Ingresso previo acquisto del biglietto.

400 posti seduti, fronte villa.

Area Bosco – Bar & Griglieria

Ingresso SEMPRE gratuito.

Novità in menù

Arrosticini – Bratwurst, Pretzel e Crauti

Ribs – Pulled Pork Bun

Sovracosce – Burger di Bufalo – Fritto Misto

La manifestazione avverrà in sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

