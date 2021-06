AAA.cercasi street artist per il nuovo murales di Seregno. Il tema? “Tutta l’energia della musica”

Rendere Seregno sempre più bella: l’amministrazione comunale ha aperto una call per street artist in collaborazione con RetiPiù, per selezionare l’artista che firmerà il prossimo murale nel centro cittadino.

L’iniziativa ha come tema “tutta l’energia della musica”. “Un modo per valorizzare ancora una volta la xittà attraverso il linguaggio dell’arte urbana, perché davvero tutti si sentano coinvolti e trovino un motivo per alzare lo sguardo e vedere la nostra Seregno sempre con occhi diversi” spiega il sindaco Alberto Rossi.

L’opera sarà realizzata su un palazzo in Vicolo Pozzo, storica sede del Circolo dei Reduci, a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto. Il bando prevede un premio di 1.000 per il progetto selezionato come vincitore, e uno stanziamento fino a 5.000 euro come rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione (ad esempio, il materiale).