Vaccini anti Covid, Fontana: “Rischiamo la sospensione delle prenotazioni”

“Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni “. Queste le dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana all’assemblea dell’Anci Lombarda.

“Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto, Anzi – ha detto – rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente. Questo non ci voleva, noi speravamo e abbiamo anzi chiesto di riceverne di più, per concludere prima. Siamo arrivati a inoculare 120.000 somministrazioni al giorno, ma saremmo potuti arrivare anche a 150-160.000. Ora quindi ci vediamo costretti a dover rallentare, quando con la presenza di varianti gli esperti suggeriscono invece la necessità di accelerare con le somministrazioni. Speriamo che arrivino presto notizie rassicuranti”.

Il governatore torna sulla questione campagna vaccinale e possibili disagi. La notizia era già stata anticipata lo scorso 23 giugno da Guido Bertolaso. Il coordinatore della campagna vaccinale, infatti, Bertolaso aveva annunciato che “al momento sono state diramate notizie informali dalla struttura centrale di Roma che nel corso del mese luglio ci potrebbero essere riduzioni nella fornitura dei vaccini a mRna, cosa che creerebbe problemi alla Lombardia e a tutte le regioni italiane. Ovviamente le più virtuose sarebbero quelle più in difficoltà”. “Noi abbiamo 100.000 prenotazioni al giorno fino al 4 agosto. Se dovessimo ricevere forniture inferiori a questi quantitativi ci sarebbero problemi. – ha sottolineato – Siamo tutti consapevoli di questa problematica. La colpa non è della Lombardia, delle regioni o di Figliuolo, che è un terminale di una fornitura di un contratto che è stato fatto dall’Europa”.

