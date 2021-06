È arrivata l’estate! I consigli per non sprecare l’acqua di Brianzacque

Gestire l’acqua potabile in modo razionale e consapevole è importante. Lo è ancor di più con il caldo e con l’afa, quando notoriamente i “prelievi” di questo bene, essenziale e prezioso, tendono ad aumentare. Così, con il ritorno dell’estate, BrianzAcque invita i cittadini di Monza e Brianza a contenere i consumi idrici attraverso pochi e semplici consigli anti spreco.

Premesso che l’acqua pubblica è destinata in via prioritaria ad uso umano e igienico sanitario, si raccomanda di evitare di innaffiare orti, giardini e superfici a verde durante il giorno. Sempre in orari diurni, è preferibile non lavare autoveicoli, non impiegare l’acqua per giocare e per altri usi non essenziali.

E’ la prima estate in assoluto che il gestore del servizio idrico locale, rinuncia a chiedere ai 56 Sindaci dell’ambito territoriale servito, l’emissione di specifiche ordinanze cautelative “salva acqua”. Una scelta precisa e motivata come spiega il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci: “Tenuto conto dei consistenti investimenti idraulici, tecnologici e digitali realizzati per l’ottimizzazione della rete idrica e, in generale, di un’accresciuta sensibilità e attenzione verso la tutela dell’ambiente, quest’anno, facciamo esclusivamente appello al senso civico dei cittadini. Bastano davvero pochi accorgimenti, un po’ di attenzione e tutti insieme possiamo concorrere a salvaguardare l’acqua, preservandola per le generazioni di oggi e per quelle future”.

Aggiunge il Direttore dell’ Area Tecnica dell’azienda, Ludovico Mariani: “Gli interventi realizzati negli anni recenti finalizzati al recupero dell’efficienza di diversi pozzi e l’allestimento di un numero significativo di nuovi impianti di trattamento per il miglioramento qualitativo della risorsa immessa in rete e per l’implementazione della sicurezza dei punti di approvvigionamento sottesi, ci consentono di affrontare con maggiore tranquillità l’imminente stagione estiva, tipicamente caratterizzata da incrementi dei consumi idrici”.

BrianzAcque tiene in modo particolare a incentivare condotte virtuose da parte degli utilizzatori di H20 e a promuovere modalità di utilizzo responsabili. Nel periodo estivo, massima attenzione anche a evitare consumi eccessivi di acqua concomitanti, concentrati nelle fasce orarie più critiche, tipicamente rappresentate dall’inizio mattinata e dalle prime ore serali.

I suggerimenti, volti a contenere l’utilizzo di acqua potabile di provenienza del pubblico acquedotto, sono validi per l’intera estate, fino a settembre. Per orario diurno, si intende quello compreso tra le 6 della mattina e le 22 della sera.

