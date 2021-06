Beer Fun Fest: a Ceriano due weekend di festa con birra, serate culinarie a tema e allegria

In arrivo al Frutteto del Parco di Ceriano (via Laghetto 56) Beer Fun Fest, due weekend di festa, il 25, 26 2 27 giugno e il 2, 3 e 4 luglio con birra, buona cucina e allegria immersi nella meravigliosa area verde del Frutteto. Non mancheranno specialità culinarie a tema, un’area fun dedicata ai bambini e schermi per seguire le avventure di calcio Euro 2o20.

Di seguito il programma delle serate culinarie a tema:

VENERDI’ 25 GIUGNO (19:00 – 24:00)

Cena: Serata Valenciana con paella + sangria

SABATO 26 GIUGNO (11:00 – 14:00 / 19:00 – 24:00)

Pranzo: casoncelli burro, salvia e speck

Cena: Serata Stinco e Patatine

DOMENICA 27 GIUGNO (11:00 – 14:00 / 19:00 – 24:00)

Pranzo: polletto al forno con patate

Cena: Serata Trentino con canederli al burro e salvia “3pz” (speck / formaggio) + cavolo cappuccio e semi di cumino

VENERDI’ 02 LUGLIO (19:00 – 24:00)

Cena: Serata Bergamansca con casoncelli burro, salvia e speck

SABATO 3 LUGLIO (11:00 – 14:00 / 19:00 – 24:00)

Pranzo: canederli al burro e salvia “3pz” (speck / formaggio) + cavolo cappuccio e semi di cumino

Cena: Serata Valenciana con paella + sangria

DOMENICA 4 LUGLIO (11:00 – 14:00 / 19:00 – 24:00)

Pranzo: tris di würstel con crauti e salsa rafano

Cena: Serata BBQ con costine con polenta grigliata

Sempre disponibili patatine, salamelle, würstel e stand dolci con gelati, torte, sorbetti e zucchero filato.

