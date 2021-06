Bando “Emblematici provinciali”: 400 mila euro per progetti culturali e sociali made in Brianza

Anche per il 2021 Fondazione Cariplo prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli “Interventi Emblematici Provinciali”, vale a dire iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento. Uno stanziamento complessivo di 5.200.000 di euro quello di Cariplo che per il territorio della Provincia di Monza e Brianza si concretizzerà in una call dal budget totale di 400 mila euro. Focus 2021 il rilancio delle attività culturali locali.

“Rinnovare questa partnership con Fondazione Cariplo assume adesso ancora più rilevanza: le difficoltà generate a tutti i livelli dalla pandemia avranno strascichi sui territori di lunga durata – spiega Giuseppe Fontana, Presidente della Fondazione di Comunità di Monza e Brianza. – Per questo è fondamentale tornare a progettare iniziative a lungo termine, con un’attenzione speciale non solo al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, ma anche al settore della cultura, focus scelto per questa edizione del bando, che tanto ha sofferto per le restrizioni imposte dalla pandemia. È anche grazie a iniziative come questa che il ruolo delle Fondazioni di Comunità cresce, diventando sempre più rappresentativo: le Fondazioni ascoltano e intercettano le necessità dei territori, con l’obiettivo di offrire ai bisogni risposte concrete e strutturate”.

Informazioni pratiche: ecco come partecipare

Possono essere ammessi al contributo solo gli interventi in linea con il Documento Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica. In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere lo sviluppo di comunità sostenibili, coese e solidali; il benessere sociale ed economico dei cittadini dei territori di riferimento; la realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità.

Per l’edizione 2021 verranno inoltre sostenuti progetti finalizzati a rilanciare le attività culturali locali, anche in una logica di promozione territoriale. Tali progetti dovranno essere ideati, gestiti e realizzati in partenariato, nella prospettiva di (ri)attivare reti/circuiti in grado di sostenere la ripresa del settore delle performing arts; riavvicinare il pubblico alla fruizione dello spettacolo dal vivo; dare vita a programmazioni condivise fra più soggetti.

Le domande possono essere presentate entro il 15 ottobre online direttamente sul sito di Fondazione Cariplo: i progetti dovranno essere localizzati nel territorio della provincia di Monza e Brianza e il contributo richiesto non dovrà essere inferiore a 80.000 euro e comunque non superiore al 50% dei costi totali preventivati. Nel caso di progetti finalizzati a rilanciare le attività culturali dal vivo coerenti con quanto previsto dal bando, la richiesta di contributo non dovrà essere inferiore a 50.000 euro e comunque non superiore al 70% dei costi totali preventivati. Pari a 36 mesi la durata massima stabilita per i progetti.

Approfondimenti, informazioni e regolamento anche sul sito della Fondazione della Comunità MB a questo link.

