Arriva il caldo estivo con punte oltre i 30 gradi. Domenica possibili temporali (anche forti)

In questa parte centrale della settimana l’Anticiclone Africano è tornato protagonista sull’Italia ed è in temporanea espansione: come conseguenza assisteremo ad una breve fase di generale stabilità atmosferica sulla maggioranza delle regioni (fatto salvo una maggiore variabilità sulle Alpi), che ci accompagnerà fino a sabato, mentre- affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – le temperature aumenteranno ovunque, fino a raggiungere in diversi casi la soglia dei 30 gradi. Insomma, un vero e proprio assaggio di caldo estivo, destinato tuttavia ad interrompersi nella giornata di domenica, a causa del passaggio di una nuova perturbazione atlantica (la n.2 del mese). I dettagli restano ancora incerti ma, se questa tendenza verrà confermata, il passaggio di questo sistema nuvoloso causerà un peggioramento del tempo ed un’attenuazione del caldo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna.

PREVISIONE PER LE PROSSIME ORE

Tempo generalmente soleggiato. Da segnalare qualche nube passeggera sulla Sicilia e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, per lo più innocua, attorno ai rilievi nelle ore più calde della giornata. Nel pomeriggio possibilità di isolati e brevi scrosci di pioggia sui rilievi alpini e nelle zone più interne delle isole maggiori.

Temperature: massime in generale aumento: clima da inizio estate, con valori che potranno diffusamente superare i 25 gradi con punte fino ai 28-29 gradi.

Venti: moderati di Scirocco nei Canali delle Isole, fino a tesi in quello di Sardegna; altrove generalmente deboli e a regime di brezza.

Mari: molto mosso il Canale di Sardegna; mosso quello di Sicilia; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

PREVISIONE PER VENERDÌ 4 GIUGNO

Sulle Alpi e lungo le Prealpi nuvolosità sparsa, più consistente nel pomeriggio con sviluppo di rovesci e temporali, più probabili nel settore alpino centro orientale (Dolomiti e Bellunese in particolare). Prevalenza di sole nel resto d’Italia con annuvolamenti nelle ore più calde della giornata nelle zone appenniniche e nell’interno delle Isole.

Temperature in ulteriore aumento sia nelle minime che nelle massime. Punte pomeridiane intorno a 30/32 gradi e con valori oltre i 25 gradi quasi ovunque.

Venti tesi orientali nel Canale di Sardegna dove il mare sarà molto mosso. Altrove venti in prevalenza deboli.

PREVISIONE PER SABATO 5 GIUGNO

Nuvolosità in aumento fin dal mattino, specialmente al Centro e sulle regioni nordoccidentali; nel pomeriggio nuvolosità variabile su tutte le regioni, con schiarite più ampie in Sicilia.

Sulle aree alpine possibilità di rovesci sparsi e temporali isolati; al mattino non si escludono brevi rovesci isolati sul Lazio, nel pomeriggio sulle zone interne della Toscana.

Caldo estivo, con temperature in ulteriore lieve rialzo sia nei valori minime che nelle massime, con picchi nel pomeriggio di 30/32 gradi.

Venti di Scirocco da deboli a moderati nel Canale di Sicilia e in Sardegna; mossi il Canale di Sardegna e il Tirreno sud-occidentale. Venti deboli altrove.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter