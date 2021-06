Brianza Classica: domenica concerto ad Arcore in Villa Borromeo

Un nuovo appuntamento di Brianza Classica, domenica 6 giugno alle ore 18:30 ad Arcore, a Villa Borromeo, dove si esibirà il duo composto da Wiesław Ochwat e Maciej Zimka, due fisarmonicisti polacchi apprezzati a livello internazionale.

Il concept che è alla base di questo concerto, dal titolo “Accochameleon – La fisarmonica: un camaleonte musicale”, è quello di mostrare le fisarmoniche come strumenti versatili sui quali è possibile eseguire anche musica orchestrale. Il grande compositore polacco Zbigniew Bargielski definisce la fisarmonica un vero “camaleonte musicale”. È un’opinione molto precisa che si riferisce soprattutto alla ricchezza sonora della fisarmonica e alla sua propensione nell’adattarsi a tutte le situazioni.

Il programma del recital è costituito interamente da composizioni orchestrali classiche: dal “Concerto Brandeburghese n. 3” di Bach, alla Suite n. 1 dal “Peer Gynt” op. 46 di Grieg fino ai bellissimi “Quadri di un’esposizione” di Mussorgski nella trascrizione orchestrale Maurice Ravel.

Programma:

Edvard Grieg – Suite No. 1 “Peer Gynt”

– Il Mattino

– LA Morte di Åse

– Danza di Anitra

– Nell’antro del re della montagna

Johann Sebastian Bach – “Concerto Brandeburghese No. 3 BWV 1048”

– Allegro

– Adagio

– Allegro

Modest Mussorgsky / Maurice Ravel – “Quadri di un’esposizione”

– Promenade

– Lo gnomo

– Promenade

– Il vecchio castello

– Promenade

– Tuileries

– Bydlo

– Promenade

– Danza dei pulcini nel loro guscio

– Samuel Goldenberg e Schmuyle

– Il mercato di Limoges

– Catacombae (Sepulcrum romanum)

– Catacombae (Con mortuis in lingua mortua)

– La capanna sulle zampe di gallina Hut (Baba Yaga)

– La grande porta di Kiev

Ingresso ai concerti gratuito con prenotazione obbligatoria

Per prenotare telefonare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto (dalle 8 del mattino alle 20, i messaggi e le chiamate fuori orario non saranno prese in considerazione). La richiesta, relativa a un massimo di due persone, dovrà necessariamente contenere: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail del singolo o di entrambe le persone. In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare tempestiva disdetta all’organizzazione. Si prega di presentarsi 30 minuti prima del concerto nei pressi del desk (evitando assembramenti) provvisti di propria mascherina.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia. Gode del sostegno del Ministero della Cultura, del Consiglio della Regione Lombardia, della Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus; del patrocinio della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza, della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e del Touring Club Italiano. Ha inoltre il sostegno di Banca Popolare di Sondrio. Pianoforti Riva è sponsor tecnico.

