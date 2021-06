Acel Energie: torna #scattalestate, social contest dedicato alle bellezze del territorio

Dopo il successo dell’anno scorso, torna anche quest’anno il social contest #scattalestate, promosso e lanciato da Acel Energie, fornitore di gas e energia elettrica sul territorio insieme ai suoi brand Enerxenia e Aevv Energie. E anche quest’estate la voglia di ripartire è tanta. Non solo. Dopo mesi di lockdown e coprifuoco molti italiani si preparano ad andare in vacanza per concendersi un pò di riposo. Anche da qui nasce l’idea del contest fotografico che ha tra i suoi obbiettivi quello di promuovere il turismo di prossimità.

L’iniziativa, aperta a tutti, clienti Agam e non, anche turisti stranieri, inizierà sabato 19 giugno per concludersi il 21 settembre. Il focus sono le bellezze del territorio, in particolare del nord della Lombardia. In palio 16 premi: buoni spesa per acquistare benzina, macchine fotografiche. Ma è possibile anche vincere una vacanza in una delle località turistiche Lombarde.

“Scattalestate – ha sottolineato l’amministratore delegato Giovanni Perrone. “E’ pensata per ridare impulso ai tanti esercizi che sono rimasti chiusi o frenati dalla pandemia e dal lockdown. Valorizzare i tanti scorci preziosi e magari poco noti delle nostre terre significa contribuire alla ripresa degli esercizi legati al turismo ma anche rimettere in moto il piacere di muoversi, riscoprire, viaggiare”.

Durante la video conferenza per illustrare l’evento, oltre alle rappresentanze territoriali, presente Marco Canzi, presidente di Acsm-Agam insieme ai vice presidenti Nicoletta Molinari e Paolo Businelli. Che hanno ribadito la vicinanza del gruppo alle realtà locali e l’obbiettivo: quello di promuovere, anche quest’anno, viaggi alla scoperta delle bellezze dei nostri territori e del patrimonio unico di paesaggio, arte, storia e cultura.

Partecipazione e tempi

Il contest sarà diviso in tre periodi. Il primo dal 19 giugno al 21 luglio, il secondo dal 22 luglio al 21 agosto e il terzo dal 22 agosto al 21 settembre. Ogni partecipante potrà inviare solo tre foto per ciascuno dei tre periodi raggiungendo il numero massimo finale di nove.

Nello specifico, bisogna postare sui social media, instagram o facebook, foto scattate durante eventi, feste o anche ad esempio di paesaggi nelle province di Como, Varese, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e San Donà del Piave. E’ fondamentale includere nel post l’hashtag #scattalestate, con l’indicazione “io

partecipo”, specificando la località e taggando una delle tre aziende promotrici, a scelta tra @acelenergie, @enerxeniaenergia,@aevvenergieofficial.

I premi in palio

“Per ogni periodo, una giuria composta da fotografi ed esperti assegnerà cinque premi. Per quanto riguarda il primo premio, si parla di una macchina fotografica Lumix di Panasonic – spiega il responsabile marketing di Acel Energie, Martin Ignacio Isolabella. “A seguire poi buoni per stampe fotografiche di diverse dimensioni e su diversi supporti e buoni carburante per coprire le spese di spostamento”.

Alla fine dell’iniziativa, dalla giuria dove figureranno nomi come Alberto Locatelli, Fabrizio Radaelli e Andrea Butti, tra gli scatti selezionati ne verrà scelto uno il cui autore vincerà una vacanza da 1800 euro in una delle località turistiche, a sua scelta. Le foto più belle inoltre verranno stampate su cartoline che saranno esposte durante mostre o distribuite durante gli eventi culturali sostenuti da Acel Energie e dai suoi brand.

Ed è Giovanni Cattaneo, assessore al turismo del comune di Lecco a proporre alcuni spunti per le foto. Tra questi la ricorrente serata con i fuochi d’artificio sul lago confermata per domenica 27 giugno. Ma anche l’evento Lecco ama la montagna in programma per sabato 10 e domenica 11 luglio. Senza dimenticare poi il molto atteso Festival del jazz che vede la sua prima giornata il 16 giugno con l’esibizione di Gunter Baby & Percussion Staff sul nuovo palco di piazza Garibaldi. Ma gli eventi tutti da scoprire, quest’estate, sono davvero tanti.

