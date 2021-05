Campagna vaccinale, oggi è il turno di Fontana. “Quello che mi danno porto a casa”

E’ arrivato il suo turno. Oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, riceverà la sua prima dose di vaccino anti Covid 19.

A comunicarlo è stato lo stesso governatore a margine dell’inaugurazione del nuovo polo vaccinale a Sesto San Giovanni.

Massimo riserbo sul luogo della vaccinazione. “Mi vaccino oggi. Non dico dove. Non so che vaccino mi faranno. Quello che mi danno porto a casa, l’importante è vaccinarsi. Qualunque cosa diano ci vacciniamo e facciamo un passo avanti verso la riconquista della libertà” ha aggiunto Fontana.

