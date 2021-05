Monza, arrestato finto intermediario finanziario. Raggirava le vittime per pagare i suo debiti

Si presentava alle vittime come intermediario finanziario, ne carpiva la fiducia e le convinceva ad effettuare pagamenti in suo favore per accendere finanziamenti o per sanare posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate.

A finire in manette un uomo di 43 anni, residente ad Agrate Brianza, che aveva collezionato una serie serie di truffe nelle province di Monza e della Brianza, Cosenza, Reggio Calabria e Potenza.

Questa mattina, il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Monza ha proceduto all’arresto dell’uomo.