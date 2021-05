Sonia Candi è una giocatrice della Saugella Monza

Sonia Candi sarà una giocatrice della Saugella Monza per la stagione 2021–2022. La solida ed efficace centrale classe ’93 ritorna in Brianza dopo tre, positive stagioni nella massima serie, prima con Firenze e successivamente con Cuneo. Per lei, tra le protagoniste della cavalcata vincente che aveva portato Monza nella massima serie nel 2015-2016 e delle successive due avventure in A1, si apre una nuova, stimolante parentesi tra Serie A1 e Champions League con la casacca rosablù.

Candi ha chiuso la sua ultima stagione in Serie A1 con 24 presenze, tra campionato e Play Off Scudetto, 97 set disputati, 269 punti messi a segno, il 45,7% in attacco, 14 ace (terza migliore di Cuneo) realizzati e 57 muri vincenti (seconda delle piemontesi, quattordicesima in graduatoria generale).

LA CARRIERA IN BREVE

Sonia Candi si avvicina alla pallavolo a Faenza, sua città di natale, per poi trasferirsi a Forlì, con l’AICS Volley in B1. È Novara, nella stagione 2012-2013, a credere in lei e a portarla in serie A2. Con le piemontesi conquista una promozione nella massima serie con 17 presenze e 33 set disputati. Nel 2013-2014 arriva il passaggio in B1 alla Delta Informatica Trentino dove, al primo anno, centra la promozione in A2. Nella stagione successiva, sempre con le trentine, si mette in evidenza tanto da attirare l’attenzione dell’ambiziosa Saugella Monza, che la chiama, nel 2015-2016, per fare il “grande” salto di categoria. Candi, insieme alle sue compagne, raggiunge la Serie A1 battendo in finale proprio le sue ex compagne di squadra. Dopo due annate in maglia monzese, con una Semifinale di Coppa Italia raggiunta nel 2017-2018, la centrale romagnola passa al Bisonte Firenze. Anche in Toscana fa registrare numeri positivi sia a muro che in attacco, tanto che nel 2019-2020 viene chiamata da Cuneo. In Piemonte rimane anche nell’annata sportiva 2020-2021, chiusa con numeri interessanti e la solità continuità di rendimento che la contraddistingue.

Sonia Candi (Saugella Monza): “Sono veramente felice ed emozionata di tornare a Monza. Nonostante nelle ultime tre stagioni abbia fatto delle belle esperienze, ho sempre ricordato con grande piacere i tre anni vissuti con la Saugella, da quello in A2 agli altri due nella massima categoria. Tornare qui è davvero qualcosa di speciale. Champions League? Penso che giocarla sia il sogno di tutti, perchè confrontarsi con le migliori squadre d’Europa è emozionante. Sia per me che per Monza è la prima esperienza in questa competizione: sono sicura che potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Voglio ringraziare la società per la fiducia che mi ha dimostrato ancora una volta. Non vedo l’ora di rivedere tutti, conoscere le nuove compagne ed incontrare i tifosi, dal vivo, al palazzetto: sono certa che il loro supporto ci darà una grande mano”.

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): “Sonia rispecchia pienamente i valori del Consorzio. Qualità e talento sono le caratteristiche che la rappresentano, con una spiccata capacità di miglioramento. Dopo alcune stagioni positive ritorna nel nostro Club e siamo certi saprà contribuire con determinazione agli obiettivi che ci siamo prefissi”. LA SCHEDA

Sonia Candi

Nata a Faenza

Il 8 Novembre 1993

Ruolo centrale

Altezza 187 cm CARRIERA

2012-2013 Igor Gorgonzola Novara – A2F

2013-2014 Delta Informatica Trentino – B1

2014-2015 Delta Informatica Trentino – A2

2015-2016 Saugella Monza – A2

2016-2017 Saugella Monza – A2

2017-2018 Saugella Monza – A1

2018-2019 Il Bisonte Firenze – A1

2019-2020 Bosca San Bernardo Cuneo – A1

2020-2021 Bosca San Bernardo Cuneo – A1

2021-2022 SAUGELLA MONZA (ITA) – A1F SAUGELLA MONZA 2021-2022

Marco Gaspari (allenatore), Alessia Gennari (schiacciatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Sonia Candi (centrale)

