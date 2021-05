Rosa Camuna, premio alla memoria di Luca Attanasio

Consegnati oggi all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, i riconoscimenti e le menzioni del Premio ‘Rosa Comuna 2021’. Il tradizionale e annuale appuntamento della Regione, che coincide con la Festa della Lombardia (che si celebra domani), premia – su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale – associazioni, enti e persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

Tra i premiati dell’edizione 2021, fra gli altri, Luca Attanasio (alla memoria).

Questa la motivazione del premio.

LUCA ATTANASIO (ALLA MEMORIA) – Un uomo al servizio delle Istituzioni fino al sacrificio della propria vita. Con l’Associazione Mama Sofia, fondata dalla moglie Zakia Seddiki, ha portato un aiuto concreto e speranza a donne madri e bambini e alle persone più in difficoltà, nella Repubblica Democratica del Congo. L’infaticabile ed appassionato impegno dedicato a favorire lo sviluppo e il progresso delle popolazioni africane resteranno come modello ed esempio anche per le giovani generazioni.

