Monza, sanzionato un minimarket etnico: carne a 20 gradi in pessime condizioni

Carne conservata in celle frigorifere non funzionanti e prodotti alimentari con un’autorizzazione di vendita valida solo per India Nepal e Buthan. È questo il risultato di un controllo effettuato martedì dalla Polizia Locale, in un negozio etnico nel quartiere Regina Pacis. A comunicarlo è l’Assessore alla Sicurezza, Federico Arena, che specifica: “La merce era conservata in pessime condizioni igieniche e lavorata senza rispettare le normative in materia di sicurezza degli alimenti”.

Il blitz della Polizia Locale

Martedì, gli agenti della Polizia Locale, nel corso di un controllo, all’interno di un negozio etnico hanno scoperto l’esistenza di un reparto di macelleria, dove il taglio delle carni era effettuato da un cittadino straniero che non aveva i requisiti tecnici per svolgere l’attività: era infatti privo di specifica formazione in materia di sicurezza e trattamento degli alimenti (HACCP). La cella frigorifera nella quale erano conservati busti interi di carne era a una temperatura di +20 gradi ed emanava un odore così forte, da rendere evidente che gli alimenti non fossero conservati in maniera idonea. Per questo motivo la Polizia Locale ha provveduto a informare l’ATS per quanto di competenza sanitaria.

Al termine del controllo, oltre ad aver accertato la non conformità e mancata compilazione del manuale di autocontrollo HACCP, gli agenti hanno proceduto a sanzionare il proprietario con 3.290 euro per la mancata esposizione dei prezzi e per la presenza di prodotti alimentari in confezioni non integre – cioè rotte e sigillate con scotch – che contenevano prodotti la cui vendita non era autorizzata in Italia, ma unicamente in India Nepal e Buthan.

Arena: “Massima attenzione della Polizia”

“A Monza – spiega Federico Arena – come in tutta la Lombardia i ristoranti e i negozi che vendono alimenti etnici e macellerie islamiche sono tanti e sono in costante aumento. Purtroppo, molti non rispettano le normali regole di igiene o violano leggi e regolamenti sulla tracciabilità dei prodotti, importando alimenti privi delle autorizzazioni delle autorità italiane, come dimostra il controllo di martedì della Polizia Locale. Si tratta di situazioni che possono provocare gravi problemi alla salute dei cittadini, per questo motivo l’attenzione della Polizia Locale è massima e lo dimostrano i dati: i controlli sugli esercizi commerciali etnici nel 2021 sono stati già 19. Di questi la Polizia Locale ha accertato 12 violazioni riferite alle condizioni igienico-sanitarie”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter