Via vai di perturbazioni sull’Italia, ne arriveranno quattro entro venerdì

“Sull’Italia osserviamo correnti occidentali in quota che trasportano sulla nostra penisola aria mite, responsabile di temperature tipicamente primaverili. Nella giornata di oggi qualche pioggia di rilievo è prevista in Sardegna, nel Lazio e in serata in parte del Sud: sono i primi effetti di una perturbazione in risalita dal Nord Africa, che domani favorirà qualche pioggia al Sud e in Sicilia. Nel frattempo domani arriverà anche un fronte freddo di origine atlantica che sfiorerà il Nord portando piogge soprattutto sulle Alpi e al Nord-Est.

Una dinamica molto simile si profila anche per i giorni successivi – anticipano i meteorologi di IconaMeteo.it -: tra giovedì e venerdì una perturbazione lambirà le regioni settentrionali mentre un altro sistema perturbato porterà qualche pioggia al Sud e in Sicilia. Il weekend sembra invece destinato a trascorrere con tempo più stabile grazie al rinforzo dell’anticiclone“.

Le previsioni delle prossime ore

Al Nord nuvolosità in graduale aumento sul settore alpino, sulle pianure adiacenti e sulla Liguria centrale, associata a occasionali piogge su alto Piemonte, in Carnia e, in serata, anche nelle zone di confine della Valle d’Aosta; più soleggiato altrove, specie in Emilia Romagna. Al Centro nuvolosità in rapido aumento ad iniziare dal Lazio e in estensione alle altre regioni, tranne il nord della Toscana e le Marche; possibilità di deboli piogge nel Lazio e nelle zone interne di Abruzzo e Molise. Al Sud e in Sicilia transito di velature, e nuvolosità in intensificazione verso la fine della giornata; la sera deboli piogge isolate su Campania, Basilicata e Puglia centrale. In Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge e qualche rovescio più probabili al mattino.

Temperature massime in calo in Sardegna e nelle aree alpine; in lieve aumento in Emilia Romagna, Marche, Sud e Sicilia. Venti per lo più deboli, mossi il Mar Ligure e il Canale di Sardegna; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per domani

Su tutte le regioni nuvolosità variabile, a tratti intercalata da alcune schiarite, più significative sulla bassa Val Padana e in Sardegna, dal pomeriggio anche nelle regioni centrali.

Precipitazioni sparse nel settore alpino, sul nord del Veneto e in Friuli Venezia Giulia, nevose a quote elevate, intorno a 2000 metri. Qualche pioggia anche nelle regioni meridionali e, in mattinata, sulla Sicilia. In serata cessano le piogge al Sud, mentre insistono all’estremo Nord-Est; tendenza a rasserenamenti sulle regioni di Nord-Ovest, in Emilia Romagna e nelle regioni adriatiche.

Temperature minime per lo più in aumento; massime in diminuzione nelle regioni del Sud e in Sicilia, in rialzo al Centro e in Sardegna. Venti sud-occidentali in rinforzo, da deboli a moderati, ma con raffiche anche forti tra il Mar Ligure, l’Appennino settentrionale, il nord della Toscana e la Romagna; venti tesi da ovest nelle vallate alpine occidentali.

Mari: da mosso a molto mosso il Mar Ligure, mossi l’alto Adriatico e il Tirreno centrale; calmi o poco mossi i rimanenti bacini.

Le previsioni per giovedì

Giornata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Al mattino un po’ di nubi su Nord-Est, Levante Ligure, Toscana settentrionale; nuvolosità in aumento sulla Sicilia.

Nel pomeriggio addensamento della nuvolosità in Sicilia, accompagnato da deboli piogge isolate sul settore occidentale dell’isola; nubi in aumento sulla Calabria e sulle aree alpine di confine del Nord-Ovest, con prime piogge in valle d’Aosta e sulle valli ossolane. La sera le nubi si addenseranno anche sul resto dell’arco alpino e lungo le Prealpi; piogge su alto Piemonte, valle d’Aosta; deboli piogge isolate sulle Alpi friulane.

Il clima sarà primaverile su tutto il Paese. Soffieranno venti fino a forti di libeccio sul mar Ligure, che nel corso della giornata diventerà molto mosso. Altrove i venti saranno deboli e i mari generalmente poco mossi.

