Meteo Monza e Brianza: forte maltempo al nord, ma in miglioramento

Italia divisa in questo lunedì 24 maggio. La settimana prende infatti il via all’insegna del maltempo al Nord, su parte del Centro e della Sardegna a causa del transito di una intensa perturbazione (la n.12) che potrà determinare precipitazioni a tratti di forte intensità, con rischio nubifragi, soprattutto in una fascia che comprende Levante ligure, alta Toscana, Emilia, est Lombardia e regioni di Nordest.

“Nel resto del Paese – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – prevarrà il sole con un caldo anomalo per il periodo a causa dell’alta pressione nord-africana che lambirà le regioni meridionali favorendo picchi di temperatura oltre i 30 gradi. In queste zone il caldo si attenuerà nella giornata di martedì a iniziare dal settore tirrenico, grazie alla massa d’aria più temperata che affluirà dall’Atlantico con venti occidentali. Da martedì si prospetta una situazione più tranquilla con prevalenza di tempo soleggiato e solo qualche breve fase instabile sulle Alpi centro-orientali e le vicine pianure”.

Previsione per le prossime ore

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sulla Toscana settentrionale con piogge diffuse, a tratti intense su Nordest, Levante Ligure, ovest Emilia, nordovest Toscana. Ci sarà la possibilità di locali nubifragi con accumuli ingenti in poche ore. Piogge più isolate sul nord dell’Umbria e sul resto della Toscana; brevi rovesci o temporali isolati sulla Sardegna settentrionale. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso del pomeriggio cessano le piogge in Piemonte e sul Ponente Ligure; la sera migliora in tutto il Nordovest e sulla Toscana.

Temperature massime in deciso calo al Nord, sull’alta Toscana e sulla Sardegna occidentale, con valori al di sotto della media. Per lo più in rialzo nelle altre regioni con punte localmente anche superiori ai 30 gradi al Sud e in Sicilia. Possibili picchi di 33-34 gradi nelle zone interne di Puglia e Sicilia.

Venti deboli o moderati di Scirocco, eccetto in Sardegna dove dal pomeriggio soffierà il Maestrale. Mari: fino a molto mossi quelli intorno alla Sardegna e il Tirreno sud-occidentale; poco mossi il Tirreno sud-orientale, lo Ionio e il Canale d’Otranto; in prevalenza mossi i rimanenti bacini.

Previsioni martedì 25 maggio

Sulle Alpi orientali e sulle regioni di Nordest cielo nuvoloso, con alcuni rovesci che insisteranno maggiormente sul Bellunese e sulle Alpi friulane, spingendosi fino alla pianura friulana e localmente sull’alta pianura veneta. Rovesci sparsi nella prima parte della giornata sull’Alto Adige, isolati sul Trentino. Nel resto del Paese il tempo risulterà in generale soleggiato e stabile, con qualche nube passeggera sopratutto sui settori tirrenici.

Temperature: massime in sensibile rialzo al Nord con valori che tornano nella media. In diminuzione nelle altre regioni dove termina l’ondata di caldo anomalo. Venti: tesi di Libeccio sul basso mar ligure, deboli o al più moderati altrove; Foehn nelle Alpi occidentali.

Mari: poco mossi Ionio e Adriatico; mossi a mossi gli altri mari, fino a molto mossi il basso mar Ligure ed il Mare di Corsica.

Previsioni mercoledì 26 maggio

Tempo soleggiato su gran parte del Paese. Nel corso della giornata qualche annuvolamento al Nordest, specie al mattino e sulle aree montuose, sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi lombarde.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi sulle regioni centro meridionali e sulla Sicilia; massime senza grosse variazioni e in generale nella norma. Venti: in prevalenza di debole intensità. Mari: per lo più poco mossi; localmente mossi i bacini meridionali ed il mare di Sardegna.

