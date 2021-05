Martedì di pioggia, ma poi migliora il tempo?

“Un’intensa perturbazione atlantica sta attraversando le regioni del Centro-Nord portando piogge anche intense e abbondanti, localmente temporalesche. Il Sud e la Sicilia rimarranno ai margini del maltempo, con soltanto qualche pioggia attesa alla fine di martedì sulle regioni del basso Tirreno. Il passaggio di questa perturbazione sarà accompagnato da un calo anche sensibile delle temperature e da un rinforzo dei venti che, da tiepidi meridionali, diverranno più freschi occidentali. Mercoledì la perturbazione si allontanerà verso i Balcani favorendo un parziale miglioramento con schiarite e fenomeni in decisa attenuazione, anche se in alcune zone l’atmosfera resterà instabile, specie al Nord-Est e parte del Centro.

Anche per la seconda parte della settimana la situazione meteo si profila movimentata per l’Italia – anticipano i meteorologi di IconaMeteo.it -, che resterà bersaglio di nuovi impulsi perturbati: in particolare, tra venerdì e sabato dovremo affrontare l’impatto con una intensa perturbazione che sarà responsabile di una nuova fase di maltempo. Secondo l’attuale tendenza meteo saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali a dover fare nuovamente i conti con piogge e rovesci forti e insistenti: i prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione”.

Le previsioni per le prossime ore

Fin dal mattino cielo molto nuvoloso al Nord, in Sardegna e in Toscana, con piogge sparse e locali temporali. Nel corso del pomeriggio condizioni meteo in peggioramento anche in Umbria, nel Lazio e nelle Marche, dove soprattutto verso sera le piogge diverranno più diffuse e localmente intense. Neve sulle Alpi a quote molto elevate, in calo poco sotto i 2000 metri dal pomeriggio nel settore valdostano e piemontese. Tempo nel complesso soleggiato in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia, ma con qualche pioggia in arrivo in serata su Campania e Abruzzo.

Temperature massime in deciso calo su gran parte del Nord, in Toscana e in Sardegna, in forma più lieve anche su Lazio e Umbria, stazionarie altrove; valori ancora superiori alla norma sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia dove saranno possibili punte vicine ai 30 gradi. Venti da deboli a moderati, in prevalenza meridionali, ma tendenti a ruotare da ovest dalla sera. Mossi i bacini di ponente e l’Adriatico centrale al largo; poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento a fine giornata.

Rischio di fenomeni intensi e nubifragi in diverse zone

In questa prima parte della giornata il maltempo sta sferzando soprattutto il Nord-Ovest e parte della Toscana: il rischio di precipitazioni particolarmente insistenti e abbondanti è elevato soprattutto sull’alto Piemonte e sull’alta Lombardia, sulla Liguria centro-orientale e sulla Toscana nord-occidentale. In queste ore forti piogge stanno colpendo anche la Sardegna, specie nei settori occidentali e settentrionali dell’isola, dove si registrano anche dei temporali; qui, tuttavia, nel corso della giornata il maltempo tenderà ad attenuarsi.

Al contrario, nella seconda parte di oggi il rischio di fenomeni intensi aumenterà anche nei settori centrali della Toscana, sia sulle coste che nelle zone interne, e al Nord-Est, in particolare sull’alto Veneto.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla su 10 regioni italiane, e per il nord del Piemonte e della Lombardia è codice arancione. Il bollettino

Le previsioni per domani

Cielo in prevalenza nuvoloso al Nord-Est, sulle regioni tirreniche, sulle Marche e in generale su tutte le aree montuose; più soleggiato nel resto del Paese. Nel corso della giornata piogge e locali rovesci potranno coinvolgere le Venezie e le Alpi orientali, con neve oltre 1900 metri, l’Emilia Romagna e la Toscana; brevi precipitazioni non sono escluse anche su alta Lombardia, Alpi Marittime, lungo l’Appennino, in Umbria, Marche e Calabria tirrenica.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in Sardegna. Massime in rialzo al Nord-Ovest, in diminuzione in Friuli Venezia Giulia, al Centro-Sud e in Sicilia, dove cessa la fase di caldo anomalo. Venti da moderati a forti occidentali al Centro-Sud, specie sui settori occidentali dove saranno possibili raffiche burrascose. Risulteranno mossi o molto mossi i mari ad ovest della Penisola; in prevalenza poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni per giovedì

Al mattino il sole avrà la meglio su Puglia, settore ionico e Sicilia, con una tendenza a schiarite anche su Sardegna, pianura piemontese e coste tra la bassa Toscana e il Lazio. Nuvole irregolari altrove, più compatte al Nord-Est e sull’alta Toscana; possibili locali piogge su Venezie, Appennino settentrionale, basso Lazio, Campania e nord-ovest della Calabria.

Nel pomeriggio osserveremo un aumento dell’instabilità con il rischio di locali rovesci o temporali su est Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alpi Marittime e lungo Appennino, specie quello centro-settentrionale. La sera il rischio di ulteriori rovesci o temporali si concentrerà tra il sud-est della Lombardia e le Venezie, mentre si osserverà una tendenza a maggiori schiarite al Nord-Ovest e al Centro-Sud.

Temperature minime stabili o in lieve calo; massime in lieve rialzo in Emilia e nelle Isole, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti occidentali da moderati a forti sui mari di ponente, nelle zone appenniniche e al Sud. Molto mosso o agitato il Mar Ligure; fino a molto mossi il Tirreno settentrionale e il Mare di Sardegna, mossi gli altri mari di ponente; poco mosso o localmente mossi i restanti bacini.

