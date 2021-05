L’under 19 Diavoli Powervolley conquista il titolo di Campione Territoriale

Una gara intensa ed in costante evoluzione nel punteggio quella andata in scena alla tensostruttuta del PalaLido di Milano con le due formazioni sempre alterne alla guida dei set, salvo poi Monza ritrovarsi di fronte una squadra killer al servizio, fondamentale che insieme al muro (10 quelli riportati a tabellino in tre set) ha guidato i rosanero alla conquista del titolo Territoriale.

Le dichiarazioni di coach Morato: “ A distanza di due anni siamo tornati a giocare una finale, ognuno di noi non vedeva l’ora di giocare e rivivere le emozioni che certe partite ti danno, in un derby poi tutto viene amplificato. L’abbiamo tanto attesa e voluta e siamo contentissimi di essere riusciti a vincere. Nel primo set siamo partiti un pò contratti e frettolosi di chiudere i punti; siamo stati bravi però a rientrare due volte dopo essere stati in svantaggio di tre punti e a chiuderla di cattiveria con il servizio. Nel secondo e nel terzo siamo stati più sciolti a livello emotivo ma sempre un pò fallosi e a tratti imprecisi nella gestione delle ricostruzioni. È stato importante come sempre il servizio e l’ attacco è cresciuto da metà del secondo set sia in efficacia che in convinzione.

Da venerdì torneremo a ragionare su quello che è il nostro percorso di crescita e ad affinare quei meccanismi che ancora un po’ ci mancano, adesso però ci godiamo questo bel titolo.

Un proverbio dice che se le formiche si mettono d’accordo possono spostare un elefante. È difficile immaginare i nostri ragazzi come formiche visto che sono tutti altissimi ma la cosa più importante è essere coesi, cooperare, aiutarsi, gioire insieme ed essere una squadra. Oggi nei momenti complicati della partita lo siamo stati. Non è stato facile costruire tutto ciò, sono felice che ora tutti ne siamo consapevoli e vogliamo avere l’identità Diavoli, una forza in più per il finale di stagione”.

Per i Diavoli Rosa si tratta del primo trofeo della stagione assegnato dopo lo stop per Covid nella passata stagione che ha impedito lo svolgersi dei campionati.

In ballo ora per la società rosanero ci sono altre due finali provinciali 1°- 2° posto con le squadre della collaborazione Diavoli Powervolley:

sabato 15 maggio l’under 15 sfiderà sul campo di casa a Brugherio Vero Volley Monza mentre l’under 13 sarà ospite del Desio Volley Brianza.

Domenica 16 maggio sarà una semifinale Under 17 molto speciale, tutta a tinte rosanero tra le due formazioni dei Diavoli Rosa della categoria: Diavoli Rosa vs Diavoli Powervolleyper assegnare alla nostra società un altro posto in finalissima.

Per l’ under 19 Diavoli Powervolley, impegnata anche nei playoff del campionato di Serie B, si apre invece il capitolo del Campionato Regionale dal quale usciranno le formazioni che rappresenteranno la Lombardia alle Finali Nazionali Crai U19 dal 6 all’11 luglio 2021.

Diavoli Powervolley – Vero Volley Monza (3-0)

(27-25, 26-24, 25-23)

Diavoli Rosa Powervolley: Bonacchi 4, Biffi 14, Eccher 5, Compagnoni M 8, Chiloiro 8, Meschiari 18, Staforini L, Consonni 1, Colombo, Fasanella NE: Compagnoni F, Iacono, Lancianese, De Luca

All: Daniele Morato, Gianluca Marchini, Marco Donnarumma

Team Manager: Flavio Spreafico

Vero Volley Monza: Giani 2, Biasotto 16, Rossi 4, Volpe 8, Magliano 5, Carminati 5, Gaggini L, Gianotti, Caprotti, Bacco, Pisoni L, NE: Lavorato

All: Francesco Cattaneo, Stefano Colombi

Team Manager: Mauro Rech

Diavoli Rosa Powervolley: battute vincenti 9, battute sbagliate 15, muri 10, attacco 41%, ricezione 54%

Vero Volley Monza: battute vincenti 1, battute sbagliate 14, muri 6, attacco 36%, ricezione 48%

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter