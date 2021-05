Lissone MTB, medaglia d’oro e maglia di campione regionale per Finazzi

Domenica 9 maggio 2021, doppio appuntamento per gli atleti della Lissone MTB e ottimi risultati raggiunti per il team.

Nel Comune di Niardo, in provincia di Brescia si è disputata la 19^ GIR DE GNARD, evento organizzato dalla Società Niardo For Bike ASD valido come prova unica per il Campionato regionale XCO Lombardia FCI, composto da quattro gare.

Gara 1 e gara 2, dedicate alle categorie Junior, Donne Open, Donne Master, Master, Open, Elite sport, composte da un primo tratto di lancio di 700 mt su mulattiera con dislivello di 40 mt e da un anello di gara lungo 4 km con dislivello di 246 mt da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

Gara 3 e gara 4, dedicate alle categorie esordienti e allievi, composte da un anello di gara lungo 3,2 km con dislivello di 180 mt da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

Ottimi risultati per i nostri atleti. Nella categoria Master 1, con una grande prestazione, Mattia Finazzi ottiene la medaglia d’oro e la maglia di campione regionale di categoria, con circa mezzo minuto di vantaggio sul secondo classificato.

Continuano gli ottimi risultati per Stefano Lanzi, che ottiene il secondo gradino del podio nella categoria Master 4.

Nella categoria Junior, Dimitri Castelnovo si è posizionato in 35^ posizione.

Ottima prestazione anche per Edoardo Fusar Bassini che conclude in 6^ posizione nella categoria M7/8.

Nella categoria Open, Mattia Farina ottiene la 10^ posizione.

Nella categoria M2, Giovanni Camassa e Roberto Arestilli ottengono rispettivamente la 13^ e 17^ posizione.

Ottimo esordio con la maglia della MTB Lissone per Luca Lanzi, che nella categoria esordiente M2 riesce ad entrare nella top10 in 9^ posizione. Benvenuto in squadra!

Nel Comune di Moncrivello, in provincia di Vercelli, si è corsa la Moncrivello XC Race 2021 organizzata dalla Asd Pedale Pazzo, gara valida come 3^ prova Coppa CSAIn Piemonte 2021 CSAIn e 2^ prova Campionato Provinciale BI-VC MTB XC Csain.

Percorso rinnovato rispetto all’anno precedente, composto da un anello con lunghezza di 5,5 km e dislivello di 170 mt da ripetere più volte in base alla categoria appartenenza e caratterizzato da un tratto di salita lungo 100 mt con pendenza massima al 30%. Sul percorso tortuoso e molto impegnativo, nella categoria Senior 2 ha dominato ed ottenuto la prima posizione.

La domenica si chiude con ottime sensazioni per le prossime gare.

