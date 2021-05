Licenziamenti Star, Capitanio (Lega): “Provvedimenti inaccettabili, siamo dalla parte dei lavoratori.”

Licenziati per aver abbassato la mascherina: il caso finisce alla Camera. Dopo l’annuncio della Flai Cgil di Monza e Brianza, pronta per una nuova protesta a sostegno dei due lavoratori della Star di Agrate, ora a voler fare luce sulla vicenda è l’onorevole Massimiliano Capitanio.

Il deputato brianzolo nel suo intervento ha condannato la decisione dell’azienda intrapresa nei confronti dei due dipendenti. “Sono situazioni allucinanti all’alba dei provvedimenti che sbloccheranno i licenziamenti nelle fabbriche. Ed è ancora più grave perché la multinazionale spagnolac he ha acquistato questa eccellenza un tempo del made in Italy aveva promesso di venire in Brianza e in Lombardia portando lavoro e assunzioni. Lavoro e assunzioni non si sono viste. I sindacati lamentano orari e modalità di lavoro non consone e per di più ora arrivano questi provvedimenti assolutamente inaccettabili. Noi non tolleriamo queste situazioni, ci schieriamo al fianco dei lavoratori. Faremo tuto quello che ci compete per fare chiarezza su questi episodi”.

I lavoratori si erano già mobilitati partecipando numerosi allo sciopero unitario indetto dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria lo scorso 11 maggio per il licenziamento di Fabrizio Ferrari dipendente da 25 anni nello stabilimento brianzolo. Ferrari era da molti anni impegnato nell’attività sindacale della Flai brianzola e aveva subito il licenziamento con lo stessa motivazione.

