Festa della mamma, i bambini del Collegio Guastalla di Monza dipingono rose

E’ vero, anche i papà hanno la loro festa. Quella della mamma, però, per molti di noi, è un’altra cosa. Perché, nell’ambito della vita familiare, stiamo parlando di colei che non è soltanto la figura progenitrice, ma anche chi quasi sempre si occupa di più della gestione della casa e dei figli. Spesso conciliando il tutto con il lavoro.

La festa della mamma, che quest’anno si celebra il 9 maggio, come ormai da tradizione la seconda domenica di maggio, ha, quindi, un’importanza impagabile. Ed è una consuetudine che ormai si perde nella notte dei tempi. Anche se è solo dagli anni Cinquanta del Novecento che, con il coinvolgimento delle inevitabili motivazioni commerciali, le mamme si festeggiano con regolarità.

IL GUASTALLA AL PROFUMO DI ROSA

In prima linea per dare tutto il meritato affetto ad una delle persone più influenti nella vita di ognuno di noi, ci sono naturalmente i bambini. Quelli della Scuola dell’infanzia del Collegio della Guastalla di Monza hanno partecipato a “Una rosa per te, mamma”, un’iniziativa che ha messo insieme la festa del 9 maggio con il Roseto della Villa Reale di Monza in un modo originale e coinvolgente.

“Con la copia dal vero an plain air delle rose del Roseto della Villa Reale di Monza, realizzata dai bambini più grandi della scuola dell’infanzia Collegio Guastalla, vogliamo ringraziare le nostre mamme” spiega Daniela Valle, Direttrice del Nido e della Scuola dell’Infanzia Collegio della Guastalla, l’istituto scolastico paritario che ha alle spalle una lunga storia iniziata a Milano nel 1557 e a Monza dal 1938.

“Un segno di bellezza e di ripartenza, un gesto di affetto, frutto di un importante lavoro di osservazione e di rappresentazione che i bambini della scuola iniziano dal primo anno, insieme alle loro maestre – continua – ringraziamo il Consorzio della Villa Reale di Monza, il Roseto “Niso Fumagalli” per averci dato la possibilità di realizzare l’evento”.

A prendere parte all’iniziativa del Collegio della Guastalla, che nell’anno scolastico 2020/2021 ha inaugurato l’indirizzo del Liceo delle Scienze Applicatee persegue da anni la verticalità formativa all’insegna di una progressione comune delle competenze, c’è anche il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia.

“Auguri a tutte le mamme che con coraggio portano avanti il loro ruolo e ne comunicano la bellezza – afferma, con entusiasmo, la presidente Letizia Caccavale (nella foto in alto)- esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno a tutte le mamme che in questo periodo di pandemia hanno avuto difficoltà o sono state costrette a lasciare il proprio posto di lavoro”.

“Questa iniziativa celebra il valore della famiglia e della maternità con una rosa dipinta dai bimbi per le loro mamme come simbolo di bellezza – continua – l’impegno del nostro Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia in loro supporto continua”. Un proposito che recentemente ha coinvolto direttamente anche Monza. Dove ha sede l’azienda Npi Italia srl premiata lo scorso novembre con il riconoscimento “Parità Virtuosa – Iniziative creative e sostenibili di conciliazione vita-lavoro in Lombardia ai tempi del Covid-19 ”.

