Enpa: FotoCiotola Day torna al rifugio di Monza

Dopo i grandi successi delle due precedenti iniziative, FotoCiotola Day ritorna al rifugio di Monza per la terza edizione! Tenetevi pronti per domenica 23 maggio.

Nato dal desiderio della fotografa ritrattista Claudia Rocchini di sostenere le attività dei rifugi per animali tramite raccolte alimentari, l’iniziativa torna a gran richiesta per il 23 maggio.

Modelli per un giorno

La formula è semplice: previo appuntamento e fino a esaurimento posti ci si potrà recare al rifugio di Monza in via San Damiano 21 con il proprio pet (cane, gatto, coniglio o altro) per usufruire di 15 minuti di sessione fotografica professionale offerta da Claudia Rocchini e una stampa dell’animale, cm 15×20, offerta da Foto Tecnica Trentani di Pavia.

Ai partecipanti è solo richiesto di portare almeno 25 euro di cibo per cani o gatti, che sarà donato a ENPA Monza. In fondo è consultabile l’elenco di alimenti che più servono agli ospiti del rifugio.

Come partecipare?

Per partecipare serve registrarsi a questo link: https://www.lafotografadeigatti.it/fotociotola-enpamonza/ e compilare il form.

L’evento si terrà nel rigoroso rispetto delle norme Covid.

L’eventovanta la collaborazione di Foto Tecnica Trentani, Sony Italia, EIZO, EIZO Academy, Profoto, PM Studio News e la rivista FOTO Cult.

Gli alimenti



Per gatti e gattini:

Gastrointestinal umido

“Kitten” umido di qualità per gattini (es. Almo Nature Kitten, Shesir Kitten, Royal Canin Kitten / Mother &

Baby Cat, Select Gold Baby Cat & Mother, Oasy Kitten)

Cibo per gatti adulti, stesse marche

Scatole da 400g per adulti (adatte per colonie feline

Per cani adulti e cuccioli:

Biscotti

Cibo umido specifico per cuccioli

Umido di marca per adulti

