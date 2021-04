La Vero Volley Monza si gioca il tutto per tutto nel giorno di Pasqua: c’è Gara 3 a Perugia

per allungare la Serie,per chiuderla., la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sfiderà aldi Perugia i padroni di casa con l’obiettivo di protrarre l’esito dellaalmeno a Gara 5. Vinte Gara 1, 3-2, e Gara 2, 3-1, gli umbri si sono costruiti quindi inla possibilità di archiviare la pratica monzese e volare alla Finale tricolore tra le mura amiche. Beretta e compagni, però, sono motivati ad impedirglielo per tornare a giocare all’Arena di Monza in Gara 4 e continuare a sperare in uno storico accesso all’ultimo e più prestigioso atto della stagione sportiva.

Nuovamente orfani del tecnico Massimo Eccheli in panchina, sostituito già mercoledì sera dal vice Ambrosio che sarà il “primo” anche domenica pomeriggio, i lombardi vogliono regalarsi un sorriso per non chiudere una annata sportiva finora storica (quarto posto in regular season, qualificazione quindi alle coppe europee, e prima Semifinale Scudetto). Per far si che ciò accada, Monza avrà bisogno di confermare la sua performance offensiva delle due prime gare e limare qualche sbavatura di troppo in ricezione, soprattutto sui turni dai nove metri di Solè e Russo, vere spine nel fianco in Gara 2 per la seconda linea lombarda. Con le bordate di Lanza, Lagumdzija e Dzavoronok, molto positivi in fase offensiva e ben orchestrati dal regista Orduna, la Vero Volley ha saputo rispondere con efficacia ad una Perugia devastante con Leon e molto precisa nella correlazione muro-difesa. Difesa che per i rossoblù ha retto a tratti, calando di intensità nelle fasi cruciali del terzo set e nel prologo di quarto: unico parziale della Serie finora gestito senza fatiche da Perugia. Monza ha già vinto una volta in Umbria in questa stagione, nella gara di ritorno della regular season, nonostante i padroni di casa fossero in campo con un massiccio turnover, andandoci poi vicino anche nel primo match di Semifinale: l’obiettivo è provare a farlo di nuovo.