Vaccinazioni a domicilio: il camper di Areu e Guido Bertolaso a Lissone

Giornata densa di impegni ieri per il sindaco di Lissone, Concetta Monguzzi, che come molti altri suoi colleghi brianzoli è impegnata in prima linea nella delicata fase organizzativa della campagna vaccinale anti Covid.

Le somministrazioni per gli over 80 si concluderanno a fine mese, moltissimi hanno ricevuto la prima dose, molti anche la seconda. “Tutto sta procedendo secondo le disposizioni di ATS. Avremmo voluto dare una mano con il nostro centro di “prossimità”, ma così non è stato” ha commentato il sindaco lissonese. “Sappiamo che ci sono le persone over 80 che sono allettate, non autosufficienti, che attendono la prima dose al proprio domicilio e non tutte sono ancora state prese in carico dal loro medico. Un elenco non lunghissimo ma significativo”.

Una telefonata martedì invitava il sindaco Monguzzi a recarsi a Milano alla sede di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e attorno ad un tavolo coordinato dal Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per l’attuazione del piano vaccini anti-covid, con i responsabili della Protezione Civile Regionale, con il Maggiore dell’Esercito, con i dirigenti di AREU e con il direttore sanitario dell’ATS Brianza, il primo cittadino ha partecipato ad una attività di programmazione e coordinamento da svolgersi a Lissone e a Giussano.

“Sono tornata con un lavoro da svolgere preparatorio alla giornata svolta ieri. Mi è stato fornito un elenco di persone da vaccinare a domicilio e con gli agenti di Polizia Locale la nostra città è stata suddivisa per zone e sono stati individuati i percorsi. Sono state formate le squadre-team di accompagnamento dei medici. La Protezione Civile ha istituito la centrale operativa per i due Comuni presso la propria sede, in via Tripoli: ha liberato lo spazio, fornito il personale di supporto, garantito la comunicazione tra i team e la centrale. Gli uffici comunali hanno provveduto a definire i dettagli dell’intervento. A preoccuparsi anche del pasto per tutte le persone coinvolte” spiega.

ATS ha avvisato telefonicamente tutte le persone che avrebbero ricevuto la vaccinazione. E al mattino Concetta Monguzzi, e tutto il personale preposto, hanno accolto il camper di AREU costruito con l’intenzione di agevolare l’attività vaccinale domiciliare, mantenendo la catena del freddo e anche in caso di necessità come veicolo di emergenza-urgenza. La protezione civile ha condotto al centro i medici e gli infermieri dell’esercito provenienti da Linate. Con loro anche medici di AREU e delle USCA. Sul camper i vaccini forniti da ASST BRIANZA sono stati preparati e consegnati. Presente anche il direttore generale di ATS, dott. Casazza.

“Dopo una veloce riunione, le auto scortate dalla Polizia locale e dalla Protezione Civile sono partite con a bordo medici ed infermieri muniti di siringhe di vaccino già pronte. Con me c’era il comandante Caimi e il vice Azzolini. C’era anche l’ass. sociale Fossati che ringrazio per la professionalità. Il dottor Bertolaso ci ha raggiunto ed è salito come medico sulle auto dirette al domicilio dei nostri cittadini.

Al ritorno le squadre hanno riferito di una grande attesa da parte delle persone raggiunte e di grande soddisfazione per essere riusciti ad intervenire dando speranza. Entrare nelle case ha sempre il significato di entrare nella vita delle persone che in questo caso sono fragili e bisognose di aiuto. E si affidano a chi si prende cura di loro. Auspico che questa collaborazione possa ripetersi nel tempo individuando forme e risorse che possano far fronte alle esigenze della popolazione. So che mancano ancora alcune persone allettate over 80 che si sono registrate presso il loro medico che sta attendendo la consegna del vaccino. Speriamo che arrivi a breve e che anche la prima dose sia a loro somministrata” ha concluso Monguzzi.

