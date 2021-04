Temperature in aumento, ma ci sono nuove piogge in vista

“La circolazione di bassa pressione che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni si sta spostando in direzione della penisola balcanica, sostituita da correnti occidentali più temperate. Di conseguenza assisteremo a una attenuazione dell’instabilità atmosferica, che oggi si manifesterà in forma più isolata nelle zone interne peninsulari, e a una tendenza al rialzo delle temperature, che tornano a riavvicinarsi alle medie stagionali.

In questo flusso tra domani e sabato si muoveranno alcuni sistemi nuvolosi – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it -. Domani una prima perturbazione coinvolgerà con alcune piogge una parte del Nord e della Sardegna e richiamerà venti di Scirocco che favoriranno un ulteriore e più marcato rialzo termico al Sud e nelle Isole. Giovedì verrà coinvolto rapidamente anche il resto del settore peninsulare mentre un fronte freddo in discesa verso i Balcani si limiterà a lambire l’estremo Nord-Est. Tra la fine di giovedì e le prime ore di sabato un ulteriore sistema nuvoloso proveniente dalla Spagna transiterà al Centro-Sud”.

Le previsioni per le prossime ore

Nuvolosità variabile su tutto il Paese, con schiarite che a tratti saranno anche ampie, specie in Valle Padana, sulle Isole maggiori e lungo le coste del Centro. Nel corso della giornata si potranno osservare brevi e locali episodi di instabilità con possibili rovesci o temporali sull’Appennino settentrionale, lungo le Prealpi centro-orientali e nelle zone interne del Centro Sud peninsulare. Fenomeni in esaurimento entro sera.

Temperature in aumento con massime pomeridiane che tendono a riavvicinarsi alle medie stagionali, per lo più comprese tra 16 e 18 gradi. Venti in prevalenza deboli e mari generalmente poco mossi; localmente mosso il Canale di Sardegna.

Le previsioni per domani

Nuvolosità variabile con schiarite al mattino sulle regioni adriatiche e al Sud. Al mattino deboli precipitazioni sparse sul Piemonte e sulla Liguria; in giornata piogge sparse sul nord della Sardegna, ancora qualche pioggia in Piemonte; possibili rovesci e temporali tra l’alto Veneto e l’alto Friuli; deboli precipitazioni isolate in Lombardia e sull’Emilia occidentale. Limite delle nevicate sopra 1600-1800 metri. In tarda serata possibili piogge sul nord del Lazio e sulla bassa Toscana.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo al Nord-Ovest, in aumento al Centro-Sud e nelle Isole. Venti meridionali in intensificazione, con Scirocco moderato sul Tirreno, fino a forte la sera sui canali delle Isole. Saranno molto mossi i Canali di Sicilia e di Sardegna; mossi mar ligure e mar Tirreno.

Le previsioni per giovedì

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, a parte brevi rovesci pomeridiani sulle Prealpi lombarde e qualche addensamento sul Levante ligure. Nuvoloso e a tratti instabile al Nord-Est, con rischio di locali e brevi piogge o temporali, specie fra Emilia e Venezie, in miglioramento alla sera.

Cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Sud, ma con tendenza a qualche schiarita in giornata sulla Toscana. Possibili piogge anche sotto forma di rovesci o locali temporali particolarmente insistenti soprattutto su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nord della Puglia; nelle altre regioni centro-meridionali precipitazioni in forma più isolata e intermittente. Alla sera il maltempo tenderà a concentrarsi soprattutto al Sud e in Sicilia.

Temperature minime in rialzo quasi ovunque; massime pomeridiane in leggero aumento al Nord-Ovest e sulle Isole, in lieve calo al Centro. Venti di Scirocco fino a moderati o tesi al Sud e sul Tirreno. Mari molto mossi intorno alle Isole, fino ad agitato il Canale di Sicilia; Localmente mossi gli altri mari.

