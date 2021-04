L’infedeltà cresce online: la Lombardia in testa alla classifica delle regioni più inclini al tradimento

Voglia di libertà…anche in amore! Cresce anno dopo anno la comunità di Ashley Madison, la piattaforma online con oltre 70 milioni di iscritti in 52 Paesi per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali. Secondo i dati rilasciati dal sito è proprio la nostra regione, la Lombardia che ha registrato la più alta percentuale di nuovi utenti nel 2020 (+22,3%), seguita da Lazio con 14,7% di iscrizioni, Veneto con il 9,5%, Piemonte con il 7,9% e l’Emilia-Romagna con il 7,8%. E non finisce qui: sempre secondo i numeri dati dalla piattaforma la città di Monza è all’11° posto tra le città con il maggior numero di iscritti.

Lombardia in testa alla classifica delle regioni più inclini al tradimento

Sono tanti i Lombardi attirati da una relazione extraconiugale. A dirlo è Ashley Madison, la piattaforma leader in love affaire che ha fornito una panoramica dei propri utenti. Il dato che emerge è che la nostra regione, con oltre 140 mila iscritti, è prima nella top 5 delle regioni italiane con il più alto numero di nuove persone in cerca di incontri fuori dalle mura domestiche. Tra le città più “infedeli” c’è, secondo il sito, anche la nostra Monza, a un paso dalla top ten delle città con il maggior numero di utenti. Prima di lei, Vicenza, Como e Pisa sul podio, Milano, Udine, Prato e ancora Firenze, Bologna, Padova e infine Roma che chiude le prime dieci posizioni.

Concentrandoci sul capoluogo lombardo, vivono nel Centro Storico di Milano la maggior parte delle persone in cerca di incontri sessuali al di fuori del letto coniugale. La classifica dei quartieri con il maggior numero di iscrizioni alla piattaforma continua con Loreto seguito da Ticinese-Navigli, XXII Marzo e Porta Romana; mentre non si registra nessuna iscrizione nel quartiere Parco Nord. Il cuore della città e i quartieri limitrofi si confermano centro nevralgico non solo del “business”, ma anche della propensione al tradimento.

“L’Italia, con 735.000 iscritti ad oggi, rappresenta il terzo mercato per volume di utenti in Europa, dopo Regno Unito e Spagna, ed il quattordicesimo nel mondo. Nel 2020 abbiamo registrato un aumento delle iscrizioni del 9% rispetto all’anno precedente, ma solo nel mese di gennaio 2021 abbiamo avuto un picco del 10% in più della media mensile nel 2020” – ha affermato Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.

