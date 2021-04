Marco Gaspari sarà l’allenatore della Saugella Monza per la seconda stagione consecutiva

Marco Gaspari sarà il tecnico della Saugella Monza anche nella stagione 2021-2022. I risultati conseguiti dall’allenatore marchigiano nella sua prima, positiva annata sportiva sulla panchina rosablù, costellata dal successo in CEV Cup e dai diversi record fatti registare in Campionato, gli sono valsi una meritata riconferma. Il terzo posto in stagione regolare (miglior piazzamento di sempre), l’accesso per la seconda volta alla Semifinale Scudetto e per la terza alla Final Four di Coppa Italia ed il pass per la prossima Champions League (esordio assoluto per le rosablù) sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dalla squadra di Gaspari, in grado di guidare inoltre Monza ad un filotto di quattordici vittorie consecutive tra Italia ed Europa.

Con Marco Gaspari in panchina, le rosablù, all’Arena di Monza, hanno migliorato il loro record di vittorie casalinghe da quando militano nella massima categoria: ben 18 su 20 uscite (tra Supercoppa Italiana, Campionato, Coppa Italia e CEV Cup). Solo Conegliano, nella settima giornata di ritorno di regular season, e Novara, in Gara 2 della Semifinale Scudetto (Gaspari era stato sostituito dal vice Parazzoli) sono riuscite a passare contro le monzesi in Brianza. Ma tra i “momenti da ricordare” dell’annata sportiva andata in archivio, ci sono anche le sei vittorie su altrettante uscite in Europa, determinanti per alzare il secondo trofeo continentale del Consorzio Vero Volley dopo la Challenge Cup del 2019. Con questo rinnovo Gaspari, assente nei Play Off Scudetto complice la positività al virus, avrà la pronta occasione, nella stagione alle porte, sia di provare ad arrivare fino in fondo in Italia che di guidare Monza alla sua “prima volta” in Champions League.

LA CARRIERA IN BREVE

La carriera da allenatore di Marco Gaspari, figlio dell’arbitro internazionale Luciano Gaspari, inizia alla Conero & Ponterosso Volley nel 2001, prima come assistente e poi come vice allenatore. Nella stagione 2005-2006 è a Civitanova Marche in Serie A2 femminile, mentre in quella 2007-2008 viene chiamato in Serie A1 a Perugia, dalla Sirio Pallavolo, dove nel ruolo di assistente allenatore conquista la Champions League. Dal 2008 al 2010 è il vice allenatore di Jesi, squadra con cui vince la Challenge Cup 2009, per poi trasferirsi nella stagione 2010-2011 a Conegliano con la Spes. Nel 2012 è assistente allenatore per sei mesi della formazione azera del Baki Baku, tornando successivamente in Italia, sempre a Conegliano ma con l’Imoco, come primo allenatore fino al 2014. In Veneto vince il premio Luigi Razzoli come miglior tecnico della Serie A1, arrivando in Finale Scudetto, persa contro Piacenza, e centrando la qualificazione alla Champions League sempre nel 2013. A febbraio del 2015 passa sulla panchina proprio delle campionesse d’Italia piacentine, guidandole alla Finale Scudetto ed a quella di Coppa Italia. Nella stagione 2016-17 si accorda con la Simagas SRL Volley di Trieste in Serie B1, riservandosi però una clausola di svincolo in caso di chiamata nel corso del campionato da una formazione di livello superiore. Nel novembre 2016 viene chiamato da Modena in A1, esordendo proprio a Monza contro la Saugella (vittoria per le modenesi 3-0), dove rimane fino al 5 dicembre 2017. Dopo due positive stagioni a Casalmaggiore, dal 2018 al 2020, passa alla Saugella Monza dove rimarrà anche la prossima stagione dopo aver ottenuto alla prima il terzo posto in campionato, la vittoria della CEV Cup e la conquista del pass per la Champions League 2022.

Marco Gaspari (allenatore Saugella Monza): “Sono profondamente felice e orgoglioso per la conferma da parte della società, perchè al di là del lavoro svolto è sempre qualcosa di estremamente positivo. C’è grande voglia di tornare, visto che l’ultima gara in cui sono stato in panchina risale alla Finale di ritorno della CEV Cup in Turchia, credo comunque che i ragazzi dello staff siano stati bravi nel cercare di portare la squadra più avanti possibile nei Play Off Scudetto. Peccato, perchè essere out per motivi esterni è sempre qualcosa di spiacevole, però dobbiamo andare avanti e cercare di pensare subito ad una stagione nuova e ricca di emozioni. Ringrazio il presidente, Alessandra Marzari, la cui fiducia è stata importante, il direttore sportivo, Claudio Bonati, con cui si è instaurato un ottimo rapporto lavorativo. Voglio però dire grazie a tutto lo staff, che mi ha aiutato nell’inserimento al Vero Volley, e a quelle persone che lavorano per questa realtà. Un pensiero particolare va a loro, che sono dietro le quinte ma che in questa stagione difficile e lunga non ci hanno mai fatto mancare niente. Obiettivi? Quelli di questo anno, che erano andare più in fondo possibile alla CEV e centrare un piazzamento Champions, li abbiamo raggiunti. Ora puntiamo a vivere la manifestazione europea più importante consapevoli che serviranno tanti sacrifici e una programmazione il più lineare possibile dopo una parentesi estiva “ricca” dal punto di vista degli impegni delle atlete con le rispettive nazionali. Cercheremo di tenere sempre i piedi per terra, puntando ad essere protagonisti, ragionando gara dopo gara, ed essere ancora più competitivi rispetto a questa stagione”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter