Trasporto e abbandono di rifiuti pericolosi: le operazioni della Polizia Provinciale a marzo

Gli agenti di Polizia Provinciale sono impegnati, dall’inizio della pandemia, con tutte le Forze dell’Ordine, per garantire il rispetto delle direttive nazionali emanate per contenere l’emergenza sanitaria. Oltre che in questa intensa attività di presidio del territorio, gli agenti sono costantemente impegnati in numerosi operazioni, soprattutto a salvaguardia dell’ambiente. A tal proposito, sono state diverse le operazioni effettuate nel mese di marzo. Ecco tutti i dettagli.

Rifiuti speciali a Besana Brianza

Intervento congiunto con il Dipartimento Monza ARPA Lombardia a causa di uno sversamento su suolo e in bacino di acqua libera (torrente Bevera) di rifiuti speciali liquidi quali liquami di stalla ed acque di lavamento impianto. Il legale rappresentante di società con sede a Brescia ed unità locale a Besana Brianza è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Rifiuti pericolosi a Cesano Maderno

Intervento per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e illecita gestione amministrativa dei rifiuti, da parte di una società di verniciatura e laccatura monili. Il titolare è stato deferito all’autorità Giudiziaria di Monza e sottoposto a Ordinanza del Sindaco per rimessa in pristino dei luoghi con qualificazione smaltimento dei rifiuti illegalmente depositati. E’ stato inoltre elevato un verbale amministrativo di 15 mila euro per illecita gestione amministrativa di documenti ambientali.

Rifiuti pericolosi a Barlassina

Intervento e indagine per abbandoni plurimi rifiuti pericolosi derivanti da attività d’impresa in aree verdi inserite nel Parco delle Groane, mediante accertamenti e installazione di un dispositivo di osservazione occulta in remoto. Le indagini hanno permesso di individuare il responsabile: si tratta di un titolare di un’attività commerciale fittizia, che di fatto gestisce e smaltisce illegalmente rifiuti pericolosi.

Rifiuti pericolosi a Cornate D’Adda

Intervento congiunto con la Polizia Locale di Cornate D’Adda per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, quali veicoli fuori uso, presso un’area verde a uso società Azienda Agricola. Il legale rappresentante è stato deferito presso l’Autorità Giudiziaria di Monza.

Trasporto illegale rifiuti speciali a Desio

Durante un controllo stradale a un autocarro, un imprenditore edile è stato sorpreso con un trasporto illegale di rifiuti speciali, quali macerie da demolizione edile stradale, senza essere in possesso di autorizzazione Provinciale e/o iscrizione all’Albo Nazionale Gestori. L’imprenditore è stato denunciato.

Abbandono rifiuti a Triuggio

A seguito di plurime segnalazioni di abbandono di rifiuti di sfalci e ramaglie da potature, macerie e rifiuti urbani in area verde inserita nel Parco Valle del Lambro, in località Rancate, è stato individuato, tramite alcune indagini, il responsabile imprenditore florovivaista della zona. Accertamenti ancora in corso per comunicazione alla Procura di Monza.

Recupero fauna selvatica a Meda

Sono stati inoltre effettuati numerosi interventi riguardanti recuperi di fauna selvatica, anche di grosse dimensioni (cervi, volpi), in difficoltà e/o coinvolta in incidenti stradali.

Incendio doloso a Lissone

Intervento lungo la S.P. 2 per incendio doloso, da parte di ignoti, delle barriere Antirumore installate e di proprietà della Provincia di Monza e Brianza.

Molestie olfattive a Cesano Maderno

Sono state raccolte infine numerose segnalazioni per disturbi e molestie olfattive dovuti a emissioni fumose provenienti da una vetreria che mediante impianto a combustione non certificato smaltisce rifiuti (scarti di legno, bancali e pallet esausti), non idonei alla combustione. Il legale rappresentante, violando la normativa ambientale è stato deferito presso la Procura di Monza per tre reati ambientali, per gestione illegale di rifiuti ed emissione di fumi molesti con disturbo alle persone.

