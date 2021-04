Meteo Monza e Brianza: settimana al via con tempo variabile. Domani rialzo delle temperature

“La persistenza in quota di una circolazione di bassa pressione nei pressi dell’Italia è all’origine della variabilità che osserviamo in molte aree del nostro Paese, più accentuata al Sud e nelle zone interne del Centro. Anche nella giornata di oggi le temperature restano di qualche grado inferiori ai valori medi del periodo. Domani – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, la circolazione ciclonica inizierà a spostarsi verso la penisola balcanica favorendo una diminuzione dell’instabilità atmosferica sull’Italia e un moderato rialzo delle temperature. Mercoledì si assisterà ad un rialzo più marcato delle temperature sulle isole e sulle regioni meridionali; sulla Toscana e su alcuni settori del Nord Italia transiterà una debole perturbazione”.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Tempo parzialmente soleggiato sul Nordovest e nel sud della Sicilia; cielo nuvoloso sul resto del Paese con qualche temporanea schiarita in più al Nordest e in Toscana. Al mattino la probabilità di piogge o rovesci sarà maggiore sulla Sardegna occidentale e al Sud, in particolare sul versante del basso Tirreno. Nelle ore centrali del giorno rovesci sparsi e isolati temporali interesseranno diffusamente la Puglia meridionale e le zone interne del Centrosud, con rovesci di neve sull’Appennino sopra 1100-1300 m; ancora qualche rovescio in Sardegna, sul Messinese e sulla Calabria. Al Nord brevi rovesci isolati saranno più probabili nell’entroterra ligure; occasionalmente anche su Emilia e regioni di Nordest.

Temperature massime in calo al Sud; in rialzo sulla Sardegna.

Venti: da moderati a tesi di Maestrale sulle isole, sui mari circostanti e sul Tirreno centro-meridionale; tesi occidentali sul basso mare Ionio; altrove venti in prevalenza deboli.

Mari: molto mossi il basso Tirreno, i mari attorno alle isole ed il basso Ionio; in prevalenza poco mossi Adriatico, mar ligure e alto Tirreno.

PREVISIONI PER DOMANI, MARTEDÌ 20 APRILE

Nuvolosità variabile su tutto il Paese, con schiarite che a tratti saranno anche ampie, specie in Val Padana e lungo le coste del Centrosud. Al mattino saranno possibili alcune piogge isolate nelle zone interne della Campania e sul settore tirrenico della Calabria; in giornata si potranno osservare brevi e locali episodi di instabilità con possibili rovesci o temporali sull’Appennino settentrionale, lungo

le Prealpi centro-orientali e nelle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Temperature in aumento con massime pomeridiane che tendono a riavvicinarsi alle medie stagionali, per lo più comprese tra 16 e punte di 18-19 gradi.

Venti per lo più deboli con locali rinforzi di Libeccio sul Ligure e da ovest sulla Sicilia meridionale.

Mari: mossi il Tirreno orientale e meridionale, il Canale di Sicilia, localmente anche il Ligure, il Canale di Sardegna e il basso Adriatico; in prevalenza poco mossi tutti gli altri bacini.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Nuvolosità sparsa con parziali schiarite possibili su medio e basso Adriatico, Calabria e Sicilia. Prevarranno invece le nuvole sul resto d’Italia. Fin dal mattino locali precipitazioni possibili tra la Liguria e l’alta Toscana, all’estremo Nordovest e lungo la fascia prealpina con limite della neve oltre i 1600 m circa. Nel pomeriggio qualche pioggia anche nel nord della Sardegna e nel resto del Nordovest, fase instabile con possibili rovesci o temporali tra l’alto Veneto e il Friuli. In serata locali piogge possibili nella fascia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia e Toscana.

Temperature minime per lo più in aumento, massime in lieve calo al Nordovest e in Toscana, in aumento al Sud e nelle Isole.

Venti meridionali in intensificazione con Scirocco anche moderato su Tirreno e nei canali delle Isole.

