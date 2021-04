La Lombardia attende la decisione della cabina di regia nazionale. Resterà zona gialla?

La Lombardia, almeno fino al prossimo 2 maggio, resterà in zona gialla. I dati di questa settimana sono pressoché in linea con quelli dei 7 giorni precedenti. Da tenere sotto controllo però l’indice RT, determinante nella decisione di inasprire o meno le misure di contenimento legate alla diffusione del Covid. La decisione si attende per venerdì, dopo la riunione della cabina di regia nazionale.

Lieve calo anche della pressione ospedaliera: al San Gerardo di Monza i ricoveri attuali sono 157 (il 24 aprile erano 162 di cui 18 in terapia intensiva).

Dal 26 aprile, inoltre, è stata avviata la fase delle riaperture, agognate dai commercianti e dai ristoratori, che fa intravedere un lento ma graduale ritorno alla normalità.

Tra le novità principali: spostamenti liberi all’interno della regione e fra regioni dello stesso colore; i bar e i ristoranti possono servire al tavolo esclusivamente all’aperto; anche le scuole superiori possono organizzare le loro attività in presenza (dal 70% al 100%); riapertura dei luoghi della cultura – teatri, musei, cinema e sale espositive – con posti contingentati; consentite le attività sportive anche di squadra e di contatto all’aperto, senza l’utilizzo di spogliatoi.

hub vaccinale nell’area ex Philips, all’incrocio con viale Campania. Partito con 8 linee vaccinali, a pieno a regime potrà contare su 20 postazioni, compatibilmente con la disponibilità di vaccini. Sempre da lunedì 26 aprile è inoltre aperto il nuovo, all’incrocio con viale Campania. Partito con 8 linee vaccinali, a pieno a regime potrà contare su 20 postazioni, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.

Ieri in Lombardia sono state superate le 3 milioni di somministrazioni. L’obiettivo ora è rimanere stabili oltre le 500.000 somministrazioni settimanali. Gli Hub massivi sono tutti aperti e operativi, con la potenzialità per poter fare molto di più.

