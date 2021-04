Covid, in Lombardia 2.974 i nuovi positivi. A Monza e Brianza + 307

Sono 2.974 i nuovi positivi in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri sono calati i ricoveri: in terapia intensiva sono 824, quindi 4 meno di ieri, e negli altri reparti 6.059, in diminuzione di 193.

I dati per provincia:

Milano: 785

Bergamo: 192

Brescia: 477

Como: 276

Cremona: 96

Lecco: 99

Lodi: 44

Mantova: 164

Monza e Brianza: 307

Sondrio: 56

Varese: 293

