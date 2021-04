Covid, in Lombardia 2.537 i nuovi positivi. A Monza e Brianza + 205

A fronte di 54.280 tamponi effettuati, sono 2.537 i nuovi positivi (4,6%). I guariti/dimessi sono 2.705

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418

– i nuovi casi positivi: 2.537 (di cui 145 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti

– in terapia intensiva: 830 (-4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94)

– i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 675 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 166;

Brescia: 413;

Como: 165;

Cremona: 88;

Lecco: 59;

Lodi: 52;

Mantova: 123;

Monza e Brianza: 205;

Pavia: 152;

Sondrio: 59;

Varese: 324.

