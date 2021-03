Vero Volley Monza di fronte a Perugia in Gara 2 della Semifinale Scudetto

E’ tempo didelladi Massimo Ecchelilase la vedrà infatti, sul campo di casa dell’con laper il secondo confronto della Serie, al meglio delle cinque partite, che mette in palio un posto nella Finale tricolore.

Perso il primo faccia a faccia contro i perugini, seppure al termine di una sfida per cuori forti risolta dai padroni di casa solo nel finale di tie-break, Beretta e compagni vogliono pareggiare i conti e allungare il più possibile il numero dei confronti in calendario con la squadra vincitrice della stagione regolare. Per i monzesi, quarti nella regular season e bravi ad eliminare Vibo Valentia nel turno precedente, l’approccio con la prima Semifinale Scudetto della loro storia è stata più che positiva, non solo dal punto di vista del cuore e del carattere, ma anche da quello tecnico. Tutte le qualità espresse durante la stagione dalla formazione rossoblù sono state infatti riproposte appieno in Gara 1, con l’efficace correlazione muro-difesa ed il servizio preciso nei momenti caldi del primo e quarto set a risultare determinanti per spingere l’esito della sfida al quinto gioco. La Vero Volley si è affidata alla giornata di grazia di un ispiratissimo Dzavoronok e un lucido Lagumdzija, ben serviti da Orduna, per contrastare le accelerazioni di Perugia guidate da Muzaj e Leon, facendosi solo sorprendere nelle battute finali di gara dal turno al servizio proprio del cubano-polacco.

L’ultimo confronto tra le due squadre in Brianza se l’è aggiudicato Monza, con un bel 3-0 al cospetto di una Perugia che era però appena rientrata dalla lunga pausa imposta dal virus. I lombardi in casa hanno dimostrato finora di avere qualcosa in più: oltre ai due successi su Vibo Valentia nei Play Off, i brianzoli in stagione regolare hanno collezionato sette vittorie su undici uscite, cedendo solo contro Milano, Civitanova (nel girone di andata) e Piacenza (nel girone di ritorno), unica sconfitta all’Arena da quando c’è Eccheli in panchina.