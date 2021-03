Smantellata banda dei furti in abitazione: due arresti in Brianza

L’operazione denominata “Open Door”, scattata a seguito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, avviata nel mese di Luglio 2020, ha portato ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 4 persone (due uomini e due donne) di nazionalità serba (etnia rom), due delle quali arrestate in Brianza. Sono accusati dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione.

Donne giovani e ben vestite autrici dei furti

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, è scaturita dall’analisi dei numerosi furti in abitazione commessi nel centro storico della Capitale e messi a segno, come emerso dai filmati di video sorveglianza, da donne di etnia rom, mediante l’uso di arnesi da scasso e la copertura degli uomini appartenenti alle famiglie, che le coordinavano e incoraggiavano da casa, pronti a intervenire in caso di necessità.

Nel corso delle indagini sono stati individuati i ruoli svolti dai singoli e diversi indagati all’interno dell’associazione criminale, quasi a gestione familiare, e si sono compresi i meccanismi e le singole fasi delle azioni delittuose: dai meticolosi sopralluoghi, finalizzati alla comprensione delle abitudini degli ignari proprietari di casa, alla ricerca di itinerari sicuri per sfuggire a eventuali telecamere di video sorveglianza, sino alla fase esecutiva vera e propria, con le donne del gruppo protagoniste assolute della scena.

Erano infatti le donne di giovane età e ben vestite, a introdursi all’interno delle abitazioni prese di mira, depredandole di ogni sorta di monili o preziosi, ma anche di borse griffate e altri generi di valore. Talvolta, scovata la cassaforte all’interno dell’abitazione, non esitavano a contattare gli uomini del gruppo, che intervenivano in supporto per cercare di smurarle.

La base logistica di ricettazione a Centocelle

La merce, soprattutto per quanto riguarda orologi e monili, veniva poi rivenduta mediante i canali di ricettazione interni al gruppo stesso e in particolare mediante un uomo – pregiudicato – di etnia rom, di nazionalità macedone, con base logistica nel quartiere di Centocelle.

L’attività di indagine ha consentito di attribuire al sodalizio la responsabilità di più furti in abitazione consumati e di uno tentato, perpetrati tra giugno e settembre 2020, arrestare 2 persone in flagranza di reato e deferirne 15 in stato di libertà per tentato furto, possesso di arnesi atti allo scasso, ricettazione e riciclaggio; trarre in arresto altre 5 persone, che frequentavano a vario titolo gli indagati, in esecuzione di provvedimenti pendenti dell’Autorità Giudiziaria e recuperare beni (monili ed orologi) del valore complessivo di circa 25.000 euro.

Le spedizioni degli appartamentari

È stata fatta luce su un vero e proprio gruppo criminale, composto da famiglie di etnia rom, tutte legate da vincoli di parentela, stanziali nel territorio sud est della Capitale, da dove, ogni mattina, partivano le batterie dei cosiddetti appartamentari diretti nel centro capitolino.

Una volta perpetrati i furti, per mano delle donne del gruppo, erano gli uomini a recuperarle con veicoli intestati a prestanome, accompagnandole presso le abitazioni, dove veniva poi stoccata e rivenduta la merce oggetto del reato.

Due dei destinatari dell’ordinanza sono stati rintracciati sul territorio romano e due in Lombardia, in Brianza. Grazie alla collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo di Monza, sono stati associati in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter